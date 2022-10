So lecker kann eine Messe in Nagold sein

6 Gaumenfreuden servierten die Wirte in der Stadthalle. Foto: Thomas Fritsch

Überall sonst heißen sie "Naturpark-Märkte" – in Nagold aber werden sie zur "Naturpark-Genuss-Messe". Mit Betonung auf "Genuss". Nagold bildet den außerordentlichen Höhepunkt und Abschluss der Naturpark-Marktsaison.















Nagold - Volles Haus gab es dafür an diesem Sonntag in der Stadthalle. Mit reichlich Kulinarik auch an den Foodtrucks vor der Stadthalle. "Keine Ahnung, wie Nagold das macht", sagt Bianca Kalmbach, beim Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord für das Projektmanagement in der Regionalvermarktung verantwortlich. Und meint damit das wieder sprichwörtliche Nagoldwetter. Zum Schlemmen in praller Sonne war es hier draußen auf dem noch irgendwie namenlosen, neuen Vorplatz zwischen Stadthalle und OHG gerade recht. Und es roch herrlich aus dem Holzofen, in dem die Dinnerles brutzelten.

Drinnen in der Stadthalle gab es lange Tischreihen – die sich pünktlich ab 11 Uhr rasch füllten. "Wilde Sau" lautete die Überschrift in diesem Jahr zur vierten Nagolder Genuss-Messe. Und meinte natürlich herzhaft zubereitete Schwarzkittel-Variationen – als Bratwurst, Gulasch oder "Pulled Pork". "Was denken Sie, wieviele Wildschweine gibt es hierzulande?", fragte in launiger Manier Uwe Baumann, der Moderator des Tages und Projektleiter "Wilde Sau" beim Naturpark, seine Podiumsgäste - Naturparkwirt und Dehoga-Chef Rolf Berlin sowie die beiden Oberbürgermeister aus Calw, Florian Kling, und Nagold, Jürgen Großmann.

Mehr als 1,5 Millionen

Als Zahl schätzen alle drei irgendwas im unteren sechsstelligen Bereich – und lagen damit weit daneben: "Es sind über 1,5 Millionen." Zu viele für die Natur- und Kulturlandschaft, wissen nicht nur die Killberg-Jagdhornbläser – die ihr Jäger-"Halali" bereits zur Eröffnung der Genuss-Messe hatten hören lassen. Weshalb die Jagd – auch Hege genannt – elementar für den Schutz der Natur- und Kulturlandschaft, gerade hier im (Nord-)Schwarzwald, seien. Und OB Großmann, der für dieses Event eiges seinen Jahresurlaub unterbrochen hatte, plaudert launig darüber, dass er "schon häufiger, als Sie glauben", Wildschweinen (gleich welcher Art) begegnet sei bei seiner Arbeit. Und dass es da die Einrichtung der "Wildschadenskasse" gebe, die immer dann zum Beispiel bei der Sanierung von Sportplätzen einspringe, wenn "Wildschweine dort trainieren".

Womit man nochmal bei Bianca Kalmbach vom Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord ist: "Ich bin großer Fan von der wilden Sau", sagt sie. Natürlich nicht wegen deren Fußball-Künste, sondern wegen deren hohen Qualität für das Genusshandwerk. "Wildschwein ist eines der am besten kontrollierten Lebensmittel", erläutert Kalmbach. Und räumt mit dem Vorurteil früherer Zeiten auf, als man nach der Jagd das Wild noch (viel zu lange) in der eigenen Decke hat abhängen lassen – was für einen eher strengen Eigengeschmack sorgte. "Heute geht das Wild direkt in die Kühlkammer", wird frisch verarbeitet. Und steht "unter der genauen Aufsicht der Veterinäre". Und ist dadurch heute einfach ein leckeres Genussmittel.

Natürlichere Ernährung

"Sie können mit Wildschwein alles genauso zubereiten wie mit dem Hausschwein", erläutert Kalmbach. Und Dehoga-Chef Rolf Berlin ergänzt später noch, "dass die Wildschweine dabei sich wesentlich natürlicher ernähren" als eben Zuchttiere – was die einzigartige Qualität ausmache. Was ihr denn besonders gut schmecke an der "wilden Sau", wird Kalmbach noch gefragt. Da sei "alles gut", sich nur auf eins festzulegen "wäre gemein" dem Wildschwein gegenüber. Aber sie empfiehlt unbedingt den "Wilderer Senf" zur wilden Sau – den es am Stand des Ehepaars Andrea und Joachim Schwarz gleich beim Eingang der Stadthalle gebe.

Das Geheimnis dieses Senfs: "Preiselbeeren und Meerrettich" in ausgewogener Kombination. Ihr Mann sei selbst Jäger, erzählt Andrea Schwarz – die eigentlich gelernte Goldschmiedin ist. Ihre Schmuckstücke und Juwelen gibt’s halt jetzt im Glas, und für den ultimativen Genuss. Die einzigartige Balance vom "Wilderer Senf" sei für den verwöhnten Gaumen ihres Mannes kreiert worden – wobei es gar nicht so einfach gewesen sei, wirklich edlen Senf aus heimischer Produktion – und in Demeter-Qualität – zu finden. Und als sie den dann endlich gefunden hatte, auch noch eine hiesige Mühle zu überreden, doch wieder auch Senfsaat für sie zu mahlen.

Viel Leidenschaft

Aber genau das sind wohl die Geschichten, die diese Nordschwarzwälder Genuss-Messe zu erzählen weiß: Wie aus viel Leidenschaft, ein bisschen Besessenheit und den ultimativ reinsten und besten Lebensmitteln aus der Natur ultimative Gaumenfreuden werden.