Lea Armbrust, „Notfallsanitäterin“ des „Malteser Hilfsdienstes“ fuhr eigens für die Maxis mit dem Rettungswagen in den Naturkindergarten ins Waldachtal.

Anhand von Bildkarten mit Notsituationen, die darauf abgebildet sind, wurde besprochen, was bedeutet überhaupt „Hilfe“ oder „ Hilfe leisten“, wo und welche Menschen können helfen in irgendeiner Art und Weise „ Hilfe leisten“.

Lesen Sie auch

Teddybär „Bruno“ wird von den Kindern versorgt

Lea Armbrust hatte „Bruno“ einen riesengroßen Teddybären mitgebracht. Auch „Bruno“ musste dringend geholfen werden. Er hatte sich leider beim Aussteigen aus dem Auto an beiden Knien verletzt. Die Maxis konnten schon „Hilfe leisten“ und den armen Bruno erstmal trösten und beruhigen.

Lea Armbrust erklärte und zeigte wie ein richtiger Verband mit Kompresse, ohne Kompresse angelegt wird, was dazu benötig wird und warum Handschuhe so wichtig sind. Die Maxis versorgten den armen Bruno mit den richtigen Verbänden nach Lea‘s Anweisungen. Die Kinder konnten nun zeigen was sie gelernt hatten und legten ihren Kuscheltieren fachmännisch Verbände an. Die Maxis hatten jede Menge Spaß und die armen, verletzten Kuscheltiere sahen sehr leidend aus. Aber wie verhält man sich denn, wenn Zuhause oder im Kindergarten sich jemand so schlimm verletzt, dass ärztliche Hilfe benötigt wird? Die fünf W-Fragen wurden besprochen.

Die Maxis verstanden nun wie wichtig es ist seine Adresse zu kennen. Ein Kind durfte einen richtigen Notruf absetzen und wählte auf dem Handy die 112. Mit der Leitstelle in FDS mussten nun alle fünf W-Fragen beantwortet werden. Die Leitstelle wusste Bescheid, denn der Kindergarten ist natürlich auf der Leitstelle hinterlegt und hätte sofort einen Rettungswagen zum Naturkindergarten geschickt, aber Lea Armbrust hatte schon einen mitgebracht.

Den Rettungswagen von innen besichtigt

Alle Maxis brannten drauf den Rettungswagen von innen anzuschauen. Lea Armbrust erklärte und zeigte viel Interessantes und jeder Maxi der sich traute durfte sich auf die Liege legen und sich anschnallen lassen, den Sauerstoffgehalt im Blut und den Herzschlag messen lassen.