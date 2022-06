3 Eine besondere Attraktion: der Waldplatz Foto: Bertrand

Sein Eröffnungsfest feiert am Samstag, 2. Juli, der neue Naturkindergarten Roßberg. Kinder, Eltern, Verwandte, Freunde, Bekannte und alle, die sich für das Projekt interessieren, sind zum Tag der offenen Tür eingeladen.















Albstadt-Ebingen - Genaugenommen war der Startschuss für das neue Betreuungsangebot der Stadt Albstadt schon am 1. Dezember gefallen, doch einen Naturkindergarten mit angeschlossener Tierhaltung in der kalten Jahreszeit einzuweihen, erschien nicht sonderlich sinnvoll – da eignet sich der Juli doch besser! Der Tag der offenen Tür beginnt um 11.30 Uhr.

Raus aus den "künstlichen Kinderräumen"

Das Leben vieler Kinder spielt sich heutzutage primär in künstlich geschaffenen "Kinderräumen" ab: in reizüberfluteten Kinderzimmern mit elektronischen Spielgeräten, auf künstlichen, ins Stadtleben integrierten Spielplätzen oder auf den Hüpfburgen der Festveranstalter. Die Natur zu erleben und zu erfahren, wird dagegen immer schwieriger für die Kinder von heute, weil sie in ihrer schnelllebigen und getakteten Umgebung gar nicht mehr vorkommt. Nicht nur sie, auch die Erwachsenen verlieren den Bezug zu Prozessen und Zyklen des natürlichen Lebens; kaum jemand kennt mehr die komplexen Zusammenhänge und Kreisläufe ursprünglicher Lebensmittelherstellung in ihrer ursprünglichen Form.

Eine naturnahe Lebenswelt

Gegen diese Entfremdung von der Natur soll der Naturkindergarten Roßberg ein Gegengewicht schaffen: Die Kinder lernen eine naturnahe und zukunftsweisende Lebenswelt kennen, sie spielen, lernen und wachsen in und mit der Natur und rleben sie als einen Ort mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten, an dem die Zusammenhänge des Lebens verständlich und nachvollziehbar werden – der Roßberg auf der Hochebene zwischen Ebingen und Bitz– er liegt bereits auf der Straßberger Gemarkung – bietet mit den Tieren in seinen Stallungen, dem kleinen landwirtschaftlichen Betrieb und dem nahen Wald die besten Voraussetzungen dafür: Im Umgang mit Tieren und Natur erleben die Kinder sich und ihre Umwelt unmittelbar, indem sie füttern, pflanzen, ernten, graben, klettern, rennen, schleichen und gemeinsam lachen, erfahren sie die Welt mit allen Sinnen, entwickeln ein Bewusstsein für natürliche Abläufe und lernen, Verantwortung für sich und ihre Umwelt zu übernehmen. Davon profitieren gleichermaßen ihr Körpergefühl, das Immunsystem, die soziale Kompetenz und nicht zuletzt Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl und Urvertrauen.

Platz für 20 Kinder

Der Naturkindergarten Roßberg bietet Platz für 20 Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Schulreife. Die Kinder werden an den fünf Werktagen der Woche von 8 Uhr bis 14 Uhr betreut. Weitere Auskünfte zur Anmeldung finden sich auf der Homepage der Stadt Albstadt oder sind unter der Rufnummer 07431/160-2511 und über E-Mail-Adresse ksenija.mueller@albstadt.de erhältlich.

GRUSSWORT

Mit unserem Naturkindergarten Roßberg mit angeschlossener Tierhaltung kann die Stadt Albstadt nun 20 Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren einen naturnahen Bauernhof-Kindergarten anbieten.

Seit dem 1. Dezember 2021 sind die Kinder mit unseren Fachkräften bei Wind und Wetter auf und rund um den Roßberg unterwegs, begegnen in Stall, Hof und auf der Wiese Hasen, Hühnern, dem Hahn, den Schmusekatzen, den Pferden, den Schafen und der Ziege "Wilde Hilde". Dadurch werden Erfahrungsräume geschaffen, in denen Wurzeln für nachhaltiges Denken und Handeln entstehen und die Natur als Ganzes erlebbar wird. Die Kinder erlernen den behutsamen und respektvollen Umgang mit der Tier- und Pflanzenwelt, beginnen, Sinnzusammenhänge zu verstehen, und übernehmen Verantwortung für ihr eigenes Handeln. Die Natur und ihre jahreszeitlichen Kreisläufe werden mit allen Sinnen erlebt, es ist Raum und viel Zeit für kindgerechtes und naturnahes Spielen und Lernen da.

Das naturnahe Angebot fördert die Fantasie, die Kreativität und die Vielfalt der kindlichen Gestaltungsmöglichkeiten, der Bewegungsdrang der Kinder erhält viel Raum und ihre Eigeninitiative und Mitgestaltung ebenso. Im Miteinander werden das Selbstbewusstsein und die Selbstwirksamkeitsprozesse der Kinder gestärkt und unterstützt; sprachliche und soziale Kompetenzen wie Empathie und Selbstvertrauen werden durch die Begegnung in der Gruppe und im Kontakt mit den Tieren gefördert und gestärkt.

Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur ungeeignete Kleidung. Mit viel Bewegung, Musik, Spaß, Spiel und weiteren Angeboten können oben auf dem Roßberg alle Jahreszeiten in vollen Zügen erlebt werden. Für extreme Wetterlagen steht im Dachgeschoß des Vereinsheims des Roßbergvereins ein gemütlich eingerichteter Schutzraum zur Verfügung, in dem auch mal ein warmer Tee oder eine Suppe mit selbst geerntetem Gemüse aus dem Garten zubereitet werden können.

Ebenfalls im Dachgeschoss wurden die Kinder WCs und ein Personalraum für die Erzieherinnen eingebaut. Die Wand- und Deckenbekleidungen sind analog zum Aufenthaltsraum ausgeführt, ebenso die technische Ausstattung. Die Baumaßnahme wurde Ende Februar 2022 abgeschlossen.

Ein weiteres schönes Plätzchen ist im angrenzenden Stadtwald für die Kinder geschaffen worden. Hier lädt ein Waldsofa zum gemütlichen Vesper unterm Blätterdach ein und im Anschluss daran zum Spielen, Singen, Erleben, Entdecken, Basteln, Malen, Matschen und Werken im schönen Waldgebiet.

Ich freue mich, dass wir diese tolle Betreuungsform in Albstadt anbieten können und die Kinder hier, so wie es Andreas Schönefeld beschreibt, ihre Erfahrungen machen dürfen. Er sagt: "Kinder benötigen Natur als die Pforte zur Innenseite der Welt! Sie ist das Tor, das sie mit ihrer eigenen Herkunft verbindet und welches zugleich alle Erfahrungsmöglichkeiten ihrer eigenen unbekannten Lebendigkeit bereithält."

Ich bedanke mich beim Roßbergverein für die gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünsche unseren Mitarbeiterinnen viel Erfolg und Freude, in ihrer Arbeit mit den Kindern an diesem wunderschönen Ort. Vor allem aber wünsche ich den Kindern eine erlebnisreiche und glückliche Zeit, an die sie später gerne zurückdenken.

Klaus Konzelmann Oberbürgermeister