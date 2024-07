Das vom Regierungspräsidium Karlsruhe organisierte große „rollende Naturschutzlabor“, unter der Leitung von Biologin Charlotte Bakens, besuchte die Schneewiesenkinder und ihre Erzieherinnen Bärbel Möhrle, Verena Bossert und Seija Schwab, am schönen See von Hörschweiler.

Ausgestattet mit Kescher und Wasserschalen, machten sich die Kinder mit viel Spaß und auf die gemeinsame Suche nach Tieren im See. In Gummistiefeln waren alle schnell im Wasser und das Staunen war groß, welche Vielfalt dort zu finden war. Viele Wassertiere und Kleinstlebewesen wurden gesammelt und ganz behutsam, so wie es die Biologin der Naturgruppe zeigte, vorsichtig mit einem Pinsel aus dem Kescher befreit, in einer Wasserschale wieder frei gegeben.

Viele Tiere erst unter dem Mikroskop entdeckt

Mit der gefüllten Wasserschale ging es nun zurück ins Labor des Ökomobils und erst unterm elektronischen Mikroskop wurden sogar noch viel mehr Tiere entdeckt.

Viele Grundwanzen, ein junger Wasserskorpion, eine Eintagsfliegenlarve, eine Mückenfliegenlarve, Wasserschnecken, Libellenlarven, eine kleine Fischlarve, Algen und vieles mehr, konnten die Gruppe auf dem großen Monitor an der Wand betrachten. Da wirkten so eine Wasserschnecke und ein Wasserskorpion fast schon erschreckend groß und versetzte alle ins Staunen.

Fasziniert konnte die ganze Gruppe Augen, Hautschuppen, Muster auf der Haut, Beine ganz groß und ganz genau sehen. Eine gefundene Spinne konnten bis ins Detail acht Augen, feinste Härchen, sichtbargemacht werden. Was für ein beeindruckendes Erlebnis.

Die gefundenen Tierchen weisen außerdem noch ein gutes Gewässer hin. Jedes Schneewiesenkind erhielt ein kleines Buch, mit einer Urkunde und Platz um die gefunden Tiere selbst darin zu malen. Auch ein sehr informatives Poster mit naturgetreuen Bildern der Wassertiere erhielten die Kinder mit nach Hause.