Eine spannende und erfolgreiche Krötensammel-Aktion erlebten die Schneewiesenkinder vom Naturkindergarten Hörschweiler/Waldachtal mit dem bezirksverantwortlichen Förster Ferdinand Schorpp und den pädagogischen Fachkräften.

Ausgestattet mit Eimern, Handschuhen und leuchtenden Warnwesten konnten es die Kinder kaum erwarten, die Kröten am Amphibienschutzzaun in Richtung Schopfloch einzusammeln, um diese dann sicher über die Straße an den Sandbühlsee nach Hörschweiler zubringen.

Förster Ferdinand Schorpp führt diese wichtige Amphibienschutz-Aktion immer im Frühjahr mit den Schneewiesenkindern und verschiedenen Kindergruppen durch.

Wie immer wusste der Förster viel Interessantes über Kröten und Frösche zu berichten. Jedes Jahr staunen die Kinder aufs Neue, dass die Kröten und Frösche zum Laichen immer wieder an ihren gleichen Geburtsort zurückfinden, auch wenn sie mehrere Kilometer entfernt in einem Waldstück wohnen. Ihr guter Geruchssinn lässt sie dieses kleine Wunder Jahr um Jahr vollbringen.

Der Unterschied zwischen Kröten und Fröschen

Die Schneewiesenkinder wussten Bescheid: Die Kröte hat eine mit vielen Warzen besetzte Haut und sie kann schnell kriechen, während der Frosch mit seiner glatten, leicht glänzenden Haut, riesige Sprünge hüpfen kann und Schwimmhäute zwischen den Zehen besitzt. Förster Ferdinand erzählte den interessierten Schneewiesenkindern über den Ursprung der Kröten.

Eifrig sammelten die Schneewiesenkinder einige Kröten aus den schwarzen Eimern und immer wieder konnte man freudige Ausrufe hören, wenn wieder welche gefunden wurden. Sogar kleine Bergmolche wurde entdeckt.

In den mitgebrachten Eimern wurden die Kröten zum See getragen. Dort wurden diese behutsam in einer Reihe nebeneinander ins Gras gesetzt und es fand ein sehenswertes und lustiges „Krötenwettrennen“ zum See statt. Dieses Jahr konnten die Kinder keinen Laich im See entdecken. Doch konnten die Kinder auf Bildern in einem Tierlexikon den Laich betrachten.

Begeistert bedankten und verabschiedeten sich die Kinder und die Erzieherinnen bei Förster Ferdinand überreichten ihm noch ein kleines Dankeschön Die Kinder wurden für ihre Arbeit sehr gelobt und es wurde nochmals erklärt, wie wichtig und sinnvoll diese Aktion des Krötensammelns ist.

Der Förster freut sich über jeden Helfer

Förster Schorpp ist dankbar über jeden Helfer. Wer an dieser jährlichen Amphibienschutz-Aktion teilnehmen möchte, darf sich gerne bei Förster Schorpp melden. Als zuständigem Förster, ist Ferdinand Schorpp eine aktive, nachhaltige Natur- und Waldpädagogik immer sehr wichtig. Die Krötensammlung ist eine der vielen lehrreichen Aktionen von Förster Schorpp mit den Schneewiesenkindern.