Naturkindergarten Ergenzingen: „Wir sind glücklich, dass wir nun mehr Platz haben“

1 Vertreter der Kommune, des Naturkindergartens, des Fördervereins Schulen, Kinder und Jugend, des Elternbeirates und der ausführenden Firma Flack besichtigten am Montag die gelungene Veranda. Foto: Klaus Ranft

Eitel Freude herrscht derzeit im Naturkindergarten, der vor rund einem Jahr unweit der „Kalkwerkfarm“ im Ergenzinger Westen eröffnet wurde. Der „Wichtelwagen“, in dem 20 Kinder Platz finden, hat nämlich Zuwachs bekommen.









Und zwar mit einer großzügig gehaltenen und überdachten Veranda aus Fichtenholz, die von der Zimmerei Flack aus Eckenweiler geschaffen wurde. Bei einem zwanglosen Zusammenkommen aller am Bau Beteiligten am Montagabend sagte Kindergartenleiterin Mary Sailer: „Wir sind glücklich, dass wir nun mehr Platz haben“, und weiter: „Ich freue mich schon auf den Herbst, denn für die Kinder war es insbesondere beim An- und Auskleiden manchmal schon etwas eng.“