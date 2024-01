Naturkatastrophen: Mehr als 240 Menschen in Japans Erdbebengebiet vermisst

2 Die Zahl der Vermissten nach dem schweren Erdbeben an der Westküste Japans ist auf mehr als 240 gestiegen. Foto: Uncredited/Kyodo News/AP/dpa

Ein heftiges Erdbeben erschüttert Japan am Neujahrstag. Die Zahl der Todesopfer steigt. Unter Zeitdruck läuft die Suche nach den Vermissten weiter.









Link kopiert



Tokio - Die Zahl der Vermissten nach dem schweren Erdbeben an der Westküste Japans am Neujahrstag ist auf mehr als 240 gestiegen. Wie japanische Medien weiter berichteten, verdoppelte die Regierung die Zahl der in das Katastrophengebiet entsandten Soldaten auf 4600, um die Einsatzkräfte zu unterstützen. Bei der Suche nach Überlebenden sind die ersten 72 Stunden entscheidend. Wer in der Zeit nicht geborgen wird, dessen Überlebenschancen sinken drastisch.