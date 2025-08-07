Naturheilmittel: Moossalbe gegen Falten: Selber machen oder kaufen?

Immer mehr Menschen setzen auf natürliche Hautpflege und entdecken dabei auch traditionelle Heilpflanzen wie Moos neu. Besonders Moossalben erfreuen sich wachsender Beliebtheit – sowohl in der Naturkosmetik als auch in der DIY-Szene. Die Auswahl reicht von selbst hergestellten Rezepturen mit Waldmoos bis hin zu fertigen Anti-Aging-Produkten mit hochkonzentrierten Moos-Extrakten.

Doch lohnt sich die Mühe, eine Moossalbe selbst herzustellen? Oder ist der Kauf eines fertigen Produkts die bessere Wahl? In diesem Artikel beleuchten wir beide Möglichkeiten, vergleichen Wirkung, Aufwand und Kosten – und geben eine fundierte Entscheidungshilfe für alle, die auf der Suche nach natürlicher Hautpflege mit Moos sind.

Was ist Moossalbe?

Spricht man von Moossalbe, denken viele zunächst an moderne Anti-Aging-Produkte mit Moos-Extrakt. Doch die klassische Moossalbe hat eine ganz andere Herkunft und Anwendung: Sie ist ein traditionelles Naturheilmittel – und hat mit Faltenreduktion meist wenig zu tun. Selbstgemachte Moossalbe basiert auf natürlichen Zutaten wie Ölen, Wachsen und ausgewählten Moosarten. Dabei können verschiedene Moose verwendet werden, je nach gewünschter Wirkung.

In unseren heimischen Wäldern gibt es etwa 1.000 verschiedene Moosarten. Sie zeichnen sich durch eine Vielzahl biologisch aktiver Inhaltsstoffe aus – darunter Terpene, Terpenoide und Flavonoide, die antioxidativ wirken und die Haut vor oxidativem Stress schützen. Moose verfügen zudem über eine natürliche Resistenz gegen Pilze und Bakterien – eine Eigenschaft, die auch in der äußerlichen Anwendung genutzt werden kann. Die sogenannte "traditionelle Moossalbe" wird in der Naturheilkunde vielseitig eingesetzt. Die Wirkung hängt jedoch stark von der verwendeten Moosart ab. So eignet sich beispielsweise Islandmoos eher bei Erkältungen, während Lebermoos oder Polstermoos andere Eigenschaften aufweisen.

Mögliche Effekte der Moossalbe sind:

reizlindernd

schleimlösend

appetitanregend

antimikrobiell / antibakteriell

antimykotisch (gegen Pilze)

wundheilend

Wo kann man Moos sammeln?

Wer seine Moossalbe selbst herstellen möchte, kann frisches oder getrocknetes Moos kaufen – oder auch in der Natur sammeln. Doch das Sammeln bringt einige Herausforderungen mit sich:

Schwierige Bestimmung der Moosarten: Für Laien ist es kaum möglich, die Moosarten sicher zu unterscheiden. Eine falsche Wahl kann die Wirkung der Salbe beeinflussen – oder sogar unerwünschte Reaktionen hervorrufen.

Ökologische Bedeutung: Moose sind wichtige Bestandteile des Ökosystems. Sie bieten Lebensraum für Kleinstlebewesen, speichern Feuchtigkeit und beeinflussen das Mikroklima im Wald.

Schadstoffbelastung: Moose filtern Schadstoffe aus Luft, Wasser und Boden. Bei wild gesammeltem Moos besteht die Gefahr, dass diese Rückstände in die selbstgemachte Salbe gelangen – und so auf die Haut übertragen werden.

Tipp: Wer auf Nummer sicher gehen will, verwendet Moos aus kontrolliertem Anbau oder bezieht es über vertrauenswürdige Quellen.

Was macht Moos besonders?

So unscheinbar Moose auf den ersten Blick wirken mögen – ihr Einzug in die Welt der Kosmetik kommt nicht von ungefähr. Moose gehören zu den ältesten Landpflanzen der Erde. Sie existieren seit Hunderten von Millionen Jahren und haben sich in dieser Zeit kaum verändert. Ihre evolutionäre Beständigkeit und Anpassungsfähigkeit machen sie nicht nur zu faszinierenden Studienobjekten in der Pflanzenforschung, sondern auch zu Symbolen für Widerstandskraft und Regeneration – Qualitäten, die auch in der Hautpflege zunehmend geschätzt werden.

Im Laufe der Zeit haben sich Moose an die unterschiedlichsten Lebensräume angepasst – von feuchten Wäldern bis hin zu extremen Klimazonen. Diese Flexibilität und ihr Überleben unter schwierigen Bedingungen machen sie zu einem wertvollen Bestandteil nahezu aller Ökosysteme weltweit. Darüber hinaus erfüllen Moose eine wichtige Funktion als Bioindikatoren: Sie reagieren besonders sensibel auf Umweltveränderungen und geben Aufschluss über Luftqualität, Schadstoffbelastung und klimatische Entwicklungen. Ihre Anwesenheit – oder ihr Verschwinden – kann frühzeitig auf ökologische Ungleichgewichte hinweisen.

Wie kann man eine Moossalbe selber machen?

Als Anti-Falten-Wundermittel eignet sich eine selbstgemachte Moossalbe vielleicht nicht ideal – doch dafür punktet sie mit vielen anderen positiven Eigenschaften, die bei Beschwerden wie Hautreizungen, Erkältungssymptomen oder Muskelverspannungen unterstützend wirken können. Mit den richtigen Zutaten und etwas Geduld lässt sich eine Moossalbe ganz einfach selber machen – und das mit rein natürlichen Inhaltsstoffen.

Das benötigt man für eine selbstgemachte Moossalbe:

Zutaten:

Frisches oder getrocknetes Moos (z. B. Islandmoos, Lebermoos)

Pflanzenöl nach Wahl (z. B. Olivenöl, Mandelöl, Jojobaöl)

Bienenwachs (zur Verdickung und natürlichen Konservierung)

Optional: Ätherische Öle (für Duft und zusätzliche Wirkung, z. B. Lavendel oder Teebaumöl)

Materialien:

Kleiner Topf für das Wasserbad

Hitzebeständiger Behälter (z. B. Glasschale)

Messer oder Mörser zum Zerkleinern

Feines Sieb oder Mulltuch

Löffel zum Umrühren

Sterile Gläser oder Salbentiegel zum Abfüllen

Schritt 1: Moos vorbereiten

Hierfür muss man entweder frisches Moos sammeln oder getrocknetes Moos kaufen. Achten Sie darauf, dass es sauber, frei von Schädlingen und möglichst unbelastet (fernab von Straßen oder Industriegebieten) ist.

Schritt 2: Zerkleinern

Getrocknetes Moos wird idealerweise im Mörser fein zerstoßen. Frisches Moos hingegen kann man einfach kleinzupfen – alternativ kann es mit etwas Öl püriert werden.

Schritt 3: Ölauszug herstellen

Erhitzen Sie das Öl vorsichtig im Wasserbad und geben das Moos dazu. Auf niedriger Temperatur etwa 30–60 Minuten ziehen lassen – das Öl sollte dabei nicht kochen. Sonst lösen sich die wertvollen Inhaltsstoffe.

Schritt 4: Abseihen

Das Öl durch ein Mulltuch oder feines Sieb abseihen, um Moosreste zu entfernen. Es sollte ein klares, aromatisch duftendes Öl übrig bleiben.

Schritt 5: Mit Bienenwachs vermengen

Das gefilterte Öl erneut erwärmen und nach und nach Bienenwachs einrühren, bis die gewünschte Salbenkonsistenz entsteht. Je mehr Wachs, desto fester wird die Salbe. Gut umrühren!

Tipp: Wer möchte, kann nun ein paar Tropfen ätherisches Öl hinzufügen – aber vorher bitte auf Verträglichkeit prüfen.

Schritt 6: Abfüllen und lagern

Die fertige Moossalbe in sterile Tiegel oder Gläser füllen und vollständig abkühlen lassen, bevor sie verschlossen wird. Kühl und trocken gelagert ist die Salbe bis zu 12 Monate haltbar.

Hilft eine selbstgemachte Moossalbe gegen Falten?

Mit der wachsenden Beliebtheit der Biovolen Aktiv Moossalbe, die als Anti-Aging Hautsalbe zur Anwendung bei Falten entwickelt wurde, interessieren sich auch immer mehr Menschen für die selbstgemachte Version. Moos gibt es schließlich zu Genüge in den Wäldern - daraus dürfte sich doch mit etwas Erfindergeist problemlos eine Mooscreme herstellen lassen. Das ist natürlich möglich, allerdings gibt es hinsichtlich der Wirkung einer selbstgemachten Moossalbe und einer kosmetischen Salbe mit Moos-Extrakt gravierende Unterschiede.

Eine hausgemachte Moossalbe enthält meistens einen Sud aus Moos, der auch mit anderen Pflanzen wie z.B. Aloe Vera, Löwenzahn oder Gänseblümchen ergänzt werden kann. Die Biovolen Moossalbe hingegen enthält einen biotechnologisch aufbereiteten Wirkstoff aus dem Blasenmützenmoos. Die Herstellung des Moos-Extrakts erfolgt in einem aufwändigen Prozess in einem Labor, um die aktiven Bestandteile zu einem kosmetischen Wirkstoff umzuwandeln.

Die Effekte von Moos-Extrakt wurden u.a. in vitro untersucht. Der Wirkstoff kann die Zellkernvitalität stärken und so die Gesundheit der Zellkerne unterstützen. Das kann die Regenerationsfähigkeit der Haut verbessern. Außerdem kann Moos-Extrakt die Widerstandsfähigkeit der Haut gegenüber äußeren Einflüssen verbessern und dem Verlust von Feuchtigkeit vorbeugen. Diese Anti-Aging-Effekte können der Faltenbildung vorbeugen.

Eine selbstgemachte Moossalbe hat keine wissenschaftlich nachgewiesene Wirkung auf die Zellkernvitalität. Das bedeutet auch, dass die Wirksamkeit bei Falten fraglich ist. Die DIY-Salben haben möglicherweise eine pflegende und wundheilende Wirkung, aber einen sichtbaren Anti-Falten Effekt sollte man nicht erwarten.

Wo kann man Moossalbe am günstigsten kaufen?

Wer beim Kauf der Biovolen Aktiv Moossalbe sparen möchte, sollte sie direkt im Online-Shop des Herstellers erwerben. Dort gibt es die originale Moossalbe im 100 ml Tiegel zum besten Preis. Im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung von 100 € bietet der Hersteller im eigenen Shop einen Rabatt von 30 % – der Preis reduziert sich dadurch auf nur 69,90 €. Noch günstiger wird es im Doppelpack: Hier gibt es auf die zweite Salbe einen zusätzlichen Rabatt von 20 €, sodass der einzelne Tiegel nur noch 49,90 € kostet – das ist der niedrigste Preis, zu dem die Salbe erhältlich ist.

Ein weiterer Vorteil: Nur beim Kauf über den Hersteller-Shop besteht Anspruch auf eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie – ein Service, den Apotheken oder andere Anbieter nicht bieten.

Moossalbe in der Apotheke

Alternativ kann die Biovolen Moossalbe auch in Apotheken erworben werden, da sie unter strengen pharmazeutischen Richtlinien hergestellt wird. Sowohl stationäre Apotheken als auch Online-Apotheken führen die Salbe unter der PZN 16135179. Allerdings ist sie dort deutlich teurer: In örtlichen Apotheken liegt der Preis in der Regel bei etwa 100 €, während Online-Apotheken etwas günstiger sind und die Salbe ab rund 75 € anbieten. Wichtig zu wissen ist jedoch, dass beim Kauf über Apotheken keine Geld-zurück-Garantie gewährt wird – dieser Service ist exklusiv dem Online-Shop des Herstellers vorbehalten.

Moossalbe bei Amazon

Bei Amazon wird die Moossalbe ebenfalls angeboten – jedoch nicht direkt vom Hersteller, sondern über Drittanbieter und Versandapotheken. Die Preise liegen dort meist deutlich über dem Herstellerangebot, oft ohne zusätzliche Vorteile oder Garantien. Ein Kauf über Amazon ist daher nicht empfehlenswert, wenn man sparen oder auf Nummer sicher gehen möchte.

Welche Moossalbe ist laut Stiftung Warentest die beste?

Für viele Verbraucher ist das Urteil der Stiftung Warentest eine wichtige Hilfe bei der Kaufentscheidung – insbesondere in Produktkategorien mit großer Auswahl, wie etwa bei Anti-Aging-Cremes. In der Vergangenheit hat die Stiftung Warentest bereits zahlreiche Anti-Falten-Produkte namhafter Hersteller geprüft. Dabei schnitten viele Cremes nicht zufriedenstellend ab. Die Bewertungen basieren auf festgelegten Prüfkriterien und standardisierten Testverfahren, die regelmäßig aktualisiert und neutral angewendet werden.

Ein Produkt mit Moos-Extrakt wurde bisher allerdings nicht getestet. Das bedeutet: Für die Biovolen Aktiv Moossalbe der Evertz Pharma GmbH liegt derzeit kein offizielles Testergebnis der Stiftung Warentest vor. Käufer müssen sich daher auf andere Erfahrungsberichte und Quellen stützen, um sich ein Bild von der Wirksamkeit und Qualität der Salbe zu machen.

Wie wendet man Moossalbe richtig an?

Wenn es um die Vorbeugung von Falten geht, sind Geduld und Konsequenz entscheidend. Auch bei der Anwendung einer neuen Gesichtspflege wie der Biovolen Moossalbe braucht die Haut zunächst Zeit, um sich umzustellen – sichtbare Ergebnisse zeigen sich daher nicht über Nacht.

Die Moossalbe kann sowohl als Tages- als auch als Nachtpflege verwendet werden. Je nach Bedarf lässt sie sich morgens und abends auftragen, empfohlen wird mindestens eine Anwendung pro Tag. Wichtig ist, dass die Haut vor dem Auftragen gründlich gereinigt wird – etwa von Make-up oder Schmutzpartikeln.

Laut Hersteller zieht die Salbe schnell ein und hinterlässt keinen fettigen Film auf der Haut. Sie eignet sich für die Anwendung im Gesicht, am Hals sowie im Dekolletébereich.

Wie sind die Erfahrungen mit Moossalbe?

Neben offiziellen Testergebnissen von Institutionen wie der Stiftung Warentest spielen vor allem die Erfahrungen und Bewertungen anderer Anwender eine entscheidende Rolle bei der Kaufentscheidung.

Laut Angaben des Herstellers sind 96 Prozent der Kunden im Online-Shop mit der Biovolen Aktiv Moossalbe zufrieden. Im Internet finden sich zahlreiche Selbsttests und Erfahrungsberichte, etwa unter den Suchbegriffen Moossalbe Test oder Moossalbe Erfahrungen. Nutzer schildern dort ihre Eindrücke aus längeren Anwendungszeiträumen, häufig ergänzt durch Vorher-Nachher-Vergleiche.

Auch in Versandapotheken sowie auf sozialen Netzwerken wie Facebook und Instagram äußern sich viele Anwender positiv. Die Salbe wird dort gerne verwendet und erhält oft Lob für ihre pflegenden Eigenschaften. Ein Erfahrungsbericht aus dem Online-Shop hebt beispielsweise hervor, dass sich bei regelmäßiger Anwendung insbesondere feine Fältchen im Augenbereich sichtbar glätten, was zu einem frischeren Hautbild beitragen soll. Auch die hautpflegende Wirkung wird in den meisten Fällen als gut bis sehr gut bewertet. Zusätzliche Rückmeldungen zur Biovolen Moossalbe finden sich in Online-Foren, Magazinen und Presseartikeln, die sich mit Hautpflege und Anti-Aging-Produkten befassen.

Fazit: Moossalbe selber machen oder kaufen?

Ob man Moossalbe selbst herstellt oder fertig kauft, hängt vor allem von den eigenen Erwartungen, dem Aufwand und der gewünschten Wirkung ab. Eine selbstgemachte Moossalbe ist ideal für alle, die auf natürliche Inhaltsstoffe setzen, gern DIY-Projekte umsetzen und gezielt auf bestimmte Moose und Öle zurückgreifen möchten. Sie eignet sich gut für die unterstützende Anwendung bei Hautproblemen oder Muskel- und Gelenkbeschwerden. Wer hingegen ein fertiges Pflegeprodukt mit Anti-Aging-Wirkung sucht, das dermatologisch getestet und sofort einsatzbereit ist, für den ist der Kauf einer geprüften Moossalbe wie der Biovolen Aktiv Moossalbe die bequemere und verlässlichere Wahl. Besonders im Hinblick auf Wirkstoffkonzentration, Hautverträglichkeit und Anwendungskomfort bietet sie Vorteile, die mit einer DIY-Salbe nur schwer zu erreichen sind. Am Ende gilt: Beide Varianten haben ihre Vorteile – je nachdem, ob man eher auf eigene Faust experimentieren oder auf ein getestetes Kosmetikprodukt setzen möchte.