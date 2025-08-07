Naturheilmittel: Kressesalbe gegen Altersflecken: Wie gut wirkt sie tatsächlich?

Schon wieder einen neuen Pigmentfleck auf den Händen entdeckt? Ab einem gewissen Alter bleibt keiner von den Altersflecken verschont. Sie wieder loszuwerden ist aufwendig und erfordert meist ärztliche Aufsicht. Mit der Biovolen Aktiv Kressesalbe soll das ganz anders laufen: Die Anti-Aging-Salbe verspricht eine sanfte Aufhellung und Vorbeugung bei Pigmentflecken mit Hilfe pflanzlicher Wirkstoffe.
Kann sie Altersflecken wirklich aufhellen und wie wirkt Kresse bei diesem Effekt auf die Haut? Wir haben uns die Kressesalbe genau angeschaut und berichten im folgenden Artikel, was es mit der Wirkung gegen Altersflecken auf sich hat.