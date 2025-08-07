Naturheilmittel: Kressesalbe gegen Altersflecken: Wie gut wirkt sie tatsächlich?

Schon wieder einen neuen Pigmentfleck auf den Händen entdeckt? Ab einem gewissen Alter bleibt keiner von den Altersflecken verschont. Sie wieder loszuwerden ist aufwendig und erfordert meist ärztliche Aufsicht. Mit der Biovolen Aktiv Kressesalbe soll das ganz anders laufen: Die Anti-Aging-Salbe verspricht eine sanfte Aufhellung und Vorbeugung bei Pigmentflecken mit Hilfe pflanzlicher Wirkstoffe.

Kann sie Altersflecken wirklich aufhellen und wie wirkt Kresse bei diesem Effekt auf die Haut? Wir haben uns die Kressesalbe genau angeschaut und berichten im folgenden Artikel, was es mit der Wirkung gegen Altersflecken auf sich hat.

Wie entstehen Altersflecken?

Um den Wirkstoff der Kressesalbe überhaupt beurteilen zu können, ist es zunächst einmal wichtig zu verstehen, wie Altersflecken überhaupt entstehen. Irgendwann zieren die kleinen dunklen Punkte das Hautbild von jedem und das meistens an Händen, Armen, Dekolletée oder der Kopfhaut.

Diese Pigmentveränderungen entstehen, wenn sich das Hautpigment Melanin ungleichmäßig in der oberen Hautschicht ansammelt. Der häufigste Auslöser dafür ist langjährige UV-Strahlung. Sie regt die Melanozyten, also die pigmentbildenden Zellen, dazu an, vermehrt Melanin zu produzieren. Mit zunehmendem Alter funktioniert die Regulierung dieser Produktion jedoch nicht mehr so zuverlässig – es entstehen sogenannte Lentigines seniles, besser bekannt als Altersflecken.

Neben der Sonne spielen auch genetische Veranlagung, hormonelle Veränderungen und oxidative Prozesse eine Rolle. Letztere werden unter anderem durch freie Radikale begünstigt, die durch Umwelteinflüsse wie Zigarettenrauch oder Luftverschmutzung entstehen. Altersflecken sind also ein sichtbares Zeichen der Hautalterung, bei dem sich nicht etwa neue Pigmentzellen bilden, sondern vorhandene überaktiv werden.

Was ist Kressesalbe?

Mit der Zeit hinterlässt das Leben sichtbare Spuren auf unserem Körper. Neben Falten zählen Alters- und Pigmentflecken zu den offensichtlichsten Merkmalen dieses Prozesses. Gern gesehen sind diese dunklen Verfärbungen auf der Haut auf keinen Fall, weshalb viele nach einer Lösung suchen, diese loszuwerden.

Genau hier setzen viele kosmetische Produkte, wie auch die Kressesalbe, an. Sie sollen die überaktive Melaninproduktion bremsen und bestehende Verfärbungen aufhellen. Die Biovolen Aktiv Kressesalbe arbeitet dabei mit einem natürlichen Wirkstoff aus Aktiv-Kresse. Sie bietet eine sanfte Alternative zu aufwendigen Verfahren wie Laserbehandlungen oder der Vereisung von Altersflecken.

Vertrieben wird die Körpersalbe von der Evertz-Pharma GmbH, einem deutschen Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main. Die Kressesalbe ist erhältlich im herstellereigenen Online-Shop oder in Apotheken.

Wie wirkt Kressesalbe?

Kresse ist bereits seit vielen Jahren als Heilpflanze bekannt und wird für verschiedene Beschwerden genutzt. In der Biovolen Kressesalbe ist erstmals ein Wirkstoff entwickelt worden, der mit Aktiv-Kresse eine Aufhellung bei dunklen Flecken auf der Haut bewirken kann. Doch wie wirksam kann so eine Salbe aus Kresse tatsächlich sein?

Kresse steckt voller Vitamine und wertvoller Pflanzenstoffe. Besonders interessant für die Hautpflege sind dabei Genistein und Sulforaphan. Auf diesen zwei Wirkstoffen basiert auch das Extrakt der Kressesalbe.

Genistein zählt zu den pflanzlichen Isoflavonen und hemmt das Enzym Tyrosinkinase, das an der Melaninbildung beteiligt ist. Sulforaphan wirkt als starkes Antioxidans: Es schützt die Hautzellen vor oxidativem Stress und kann so sowohl der Entstehung neuer Flecken vorbeugen als auch bestehende sanft aufhellen.

Die Salbe soll man großflächig auf die Pigmentstörungen auf der Haut auftragen, da sie laut Hersteller selektiv wirkt. Das bedeutet, nur das jeweilige Pigment wird aufhellt und nicht die Haut drumherum. Abgesehen davon spendet die Salbe der Haut Feuchtigkeit, was sie zusätzlich zu einer geeigneten Creme für die Tagespflege macht.

Wie schnell wirkt die Kressesalbe gegen Altersflecken?

Bei der Anwendung von kosmetischen Produkten reagiert jeder Körper unterschiedlich schnell oder stark auf die verwendeten Wirkstoffe. Um bei Altersflecken eine sichtbare Veränderung erkennen zu können, muss man zunächst den Hauterneuerungszyklus abwarten. Dieser dauert in der Regel etwa 4 Wochen. Somit ist das der frühestmögliche Zeitpunkt erster Ergebnisse.

Ein genauer Zeitpunkt lässt sich aus verschiedenen Ursachen nicht bestimmen. Einerseits hat jeder Mensch einen anderen Hauttypen, der individuell auf die Salbe anspringt. Andererseits spielt sowohl die Ausprägung der Pigmentstörung als auch die Regelmäßigkeit der Anwendung eine zentrale Rolle beim Erfolg mit der Hautsalbe. Man muss auf jeden Fall etwas Geduld mitbringen, wenn man seine Haut auf diese sanfte Weise ebenmäßiger erscheinen lassen möchte.

Welche Kressesalbe ist die beste?

Die Biovolen Aktiv Kressesalbe ist nicht die einzige Creme auf dem Markt, die sich die Vorteile der Kresse zu Nutze macht. Sie mag zwar der Vorreiter für die weiteren Kressecremes anderer Hersteller sein, doch ist das Original auch wirklich das beste?

Diese Frage haben sich bereits zahlreiche andere Anwender und Kunden gestellt. Die Antwort kann nur ein Test liefern, bei dem die einzelnen Kressesalben in verschiedenen Kategorien genau unter die Lupe genommen werden. Unsere Ergebnisse stimmen weitgehend mit den meisten Tests überein, die online zu finden sind.

Unser Testsieger bleibt dabei die Aktiv Kressesalbe von Biovolen, da sie das beste Preis-Leistungs-Verhältnis an den Tag gelegt hat. Zudem überzeugt ebenfalls die Seriosität des Herstellers in Kombination mit der Transparenz zur Herstellung und den Inhaltsstoffen des Produkts. Zu diesen Aspekten war bei der Konkurrenz wie beispielsweise der Biovana Kressesalbe Plus wenig zu finden. Auch wenn die Biovolen Kressesalbe nicht ganz billig ist, lässt sich der Preis mit zahlreichen Zertifikaten und einer hohen Kundenzufriedenheit rechtfertigen.

Wie bewertet die stiftung Warentest die Kressesalbe?

Die Biovolen Aktiv Kressesalbe fällt unter den vielen Pflegeprodukten gegen Altersflecken besonders auf, weil sie auf aggressive Bleichsubstanzen verzichtet. Im Gegensatz zu klassischen Bleichcremes, die häufig umstrittene Wirkstoffe enthalten, setzt diese Salbe auf eine hautschonende Rezeptur mit pflanzlichem Kresse-Extrakt. Kein Wunder, dass sie sich in den letzten Jahren einen festen Platz in der Anti-Aging-Pflege gesichert hat. Doch wie schneidet sie in unabhängigen Verbrauchertests ab – etwa bei der Stiftung Warentest?

Das Prüfsiegel der Stiftung Warentest genießt bei vielen Kundinnen und Kunden hohes Vertrauen. Gerade bei der Vielzahl an Hautpflegeprodukten bietet ein objektives Urteil oft eine willkommene Entscheidungshilfe. Tatsächlich hat die Stiftung bereits eine Reihe von Handcremes mit aufhellender Wirkung untersucht. Produkte mit Kresse-Extrakt waren allerdings nicht Teil des damaligen Tests.

Die Biovolen Aktiv Kressesalbe selbst wurde bislang noch nicht von der Stiftung Warentest geprüft. Ein offizielles Ergebnis liegt daher aktuell nicht vor. Ob sie bei einem zukünftigen Test berücksichtigt wird, bleibt offen.

Welche Erfahrungen wurden mit Kressesalbe gemacht?

Wer sich unsicher ist, ob die Kressesalbe wirklich das richtige für einen ist, informiert sich im Normalfall vor dem Kauf im Internet über die Erfahrungen anderer Nutzer mit der Salbe. Dabei wird man auch relativ schnell fündig. In Form von Kundenbewertungen, Rezensionen bei Google oder anderen Plattformen oder Blogbeiträgen und Online-Magazin-Artikeln existieren bereits massenhaft Erfahrungsberichte über die Anwendung der Kressesalbe.

Die Rückmeldungen fallen hierbei übermäßig positiv auf, nur vereinzelt entdeckt man Kommentare unzufriedener Kunden. Das spiegelt sich auch in der Kundenzufriedenheit des Online-Shops wider, der eine Zufriedenheitsrate von über 96 Prozent angibt. Viele Testberichte erzählen von positiven Erfahrungen, bei denen nach Anwendung der Kressesalbe dunkle Altersflecken deutlich heller geworden sein sollen. Darüber hinaus wird die Salbe auch einfach als gute, feuchtigkeitsspendende Tagescreme geschätzt, die auch als Make-Up-Grundlage taugt.

Mit welcher Anwendung entfaltet die Kressesalbe ihre beste Wirkung?

Für die optimale Wirkung empfiehlt es sich, die Biovolen Aktiv Kressesalbe morgens und abends auf die saubere Gesichtshaut aufzutragen und sanft einzumassieren. Entscheidend ist dabei die Regelmäßigkeit, damit sich die hautpflegenden Eigenschaften des Kresse-Extrakts voll entfalten können. Wer zu besonders trockener Haut neigt, kann die Salbe zusätzlich mit einem feuchtigkeitsspendenden Serum oder einem nährenden Öl kombinieren. Vor allem in der kalten Jahreszeit kann diese Extra-Pflege sinnvoll sein.

Eine punktgenaue Anwendung ist übrigens nicht nötig: Die Salbe wirkt gezielt auf Pigmentstörungen, ohne die umgebende Haut aufzuhellen. Deshalb eignet sie sich auch als tägliche Gesichtspflege oder sogar als Grundlage unter dem Make-up. Nicht zu vergessen: Der beste Schutz vor neuen Altersflecken ist ein konsequenter UV-Schutz. In Kombination mit der aufhellenden Wirkung der Kressesalbe lässt sich so bereits nach wenigen Wochen ein ebenmäßiger Teint erzielen.

Gibt es mögliche Nebenwirkungen bei der Kressesalbe?

Bei jedem Kosmetikprodukt ist es wichtig darauf zu achten, ob diese auch dermatologisch getestet wurden. Ansonsten können schnell unangenehme Hautirritationen auftreten, auf die man lieber verzichten würde. Die Biovolen Kressesalbe bedient sich an Inhaltsstoffen aus der Natur und garantiert höchste Qualität. Die Hautverträglichkeit wurde von einem unabhängigen Institut dermatologisch getestet und bestätigt. Zu Nebenwirkungen kann es bei der Anwendung der Kressesalbe demnach nicht kommen.

Bevor es dennoch zu unerwarteten Hautreaktionen kommt, lohnt sich ein Blick auf die Inhaltsstoffe der Salbe. Personen mit Allergien können die Salbe auch vorsichtshalber erst auf einer kleinen Hautstelle testen, bevor sie direkt großflächig verteilt wird. Geht dabei alles gut, kann die Creme auch bedenkenlos im Gesicht und am Rest des Körpers angewendet werden.

Gibt es die Kressesalbe bei DM und Rossmann?

Kosmetikprodukte aller Art gibt es in Drogerien wie Dm oder Rossmann zu finden. Darunter fallen selbstverständlich auch Anti-Aging- und Handcremes jeglicher Art. Eine Creme wie die Kressesalbe gegen Altersflecken würde perfekt in das Sortiment passen.

Die Biovolen Aktiv Kressesalbe ist derzeit jedoch weder bei DM noch bei Rossmann oder Müller erhältlich. Obwohl sie schon seit Jahren online und in Apotheken angeboten wird, ist ihre Bekanntheit im Vergleich zu großen Marken noch eher gering. Der Verkauf in Drogerien wie dm oder Rossmann würde zudem höhere Preise für die Kunden bedeuten, da diese Märkte Umsatzbeteiligungen verlangen. Um Preissteigerungen und potenzielle Käuferverluste zu vermeiden, entscheiden sich viele Hersteller bewusst gegen den Vertrieb im stationären Handel.

Wo gibt es die Kressesalbe am günstigsten zu kaufen?

Als zertifiziertes Apothekenprodukt ist die Biovolen Kressesalbe aufgrund ihrer hohen Qualität im oberen Preissegment angesiedelt. Drogerieketten führen die Salbe auch aus diesem Grund nicht in ihrem Sortiment. Dafür gibt es andere Wege, auf denen man günstig an die Salbe herankommen kann.

Kressesalbe im Online-Shop

Für Sparfüchse bietet der herstellereigene Online-Shop die einfachste und gleichzeitig günstigste Option, die Kressesalbe zu erhalten. Aktuell ist die Kressesalbe in einem 100-ml-Tiegel für 69,90 Euro erhältlich – inklusive Versand sowie einer 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Sollte die Wirkung nicht überzeugen, kann das Produkt kostenlos an den Hersteller zurückgeschickt werden, und der volle Kaufpreis wird erstattet. Wer direkt zwei Tiegel bestellt, erhält zudem einen Preisnachlass von 20 Euro.

Kressesalbe in der Apotheke

Wer sich seine Produkte lieber selbst abholt, kann in örtlichen Apotheken nach der Kressesalbe fragen. Sollte sie nicht vorrätig sein, kann man sie mit der Pharmazentralnummer: -16233396 zur Filiale nachbestellen. Der Preis liegt bei etwa 100 Euro.

Versandapotheken sind da etwas günstiger. Hier wird die Salbe schon ab etwa 75 Euro angeboten. Die Zufriedenheitsgarantie fällt in beiden dieser Fälle jedoch weg.

Kressesalbe bei Amazon

Zwar findet man die Salbe auch auf Amazon, jedoch wird von einem Kauf über diese Plattform abgeraten. Die Angebote selbst stammen auf Amazon nicht vom Hersteller, sondern von Drittanbietern, weshalb die Preise unverschämt hoch sind. Wer denkt, er hätte dort ein günstiges Angebot entdeckt, ist höchstwahrscheinlich auf ein minderwertiges Nachahmerprodukt reingefallen, das nicht ansatzweise mit der Qualität und Wirkung des Originals mithalten kann.