Naturheilmittel: Algensalbe in Apotheken: Der Preisvergleich

Bei Hautveränderungen jeglicher Art sind mittlerweile neben Drogerien auch die Apotheken eine wichtige Anlaufstelle für kosmetische Hautpflege-Artikel. Bei Besenreisern liegt zwar kein gesundheitliches Risiko dar, trotzdem sind diese kleinen optischen Fehler in Form von blauen netzartigen Linien nicht gern gesehen.

Mit der Biovolen Aktiv Algensalbe der Evertz Pharma GmbH hat sich mittlerweile eine Creme auf dem Markt etabliert, die bei vielen Anwendern sehr beliebt bei der Vorbeugung von Besenreisern und einem verbesserten Hautbild ist. Gibt es die Salbe auch in der Apotheke? Wo und zu welchem Preis die Salbe am günstigsten erhältlich ist, erfahren Sie hier.

Was kostet Algensalbe in Apotheken?

Die Biovolen Aktiv Algensalbe wird nach strengen Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt. Sie ist offiziell als Apothekenprodukt zugelassen, was für viele Anwender ein Zeichen von Sicherheit und geprüfter Qualität ist. Auch Apotheken in Österreich führen die Salbe mittlerweile im Sortiment.

Algensalbe in stationären Apotheken

Viele greifen bei ihrer Hautpflege lieber auf Produkte zurück, die sie direkt im Geschäft kaufen können. Wer zur Biovolen Aktiv Algensalbe greifen möchte, sollte bei der nächsten Apotheke nachfragen – in der Regel kann sie dort auch kurzfristig bestellt werden, falls sie nicht vorrätig ist. Mit der Pharmazentralnummer (PZN) 18299040 ist die Bestellung unkompliziert möglich.

In der Apotheke variiert der Preis leicht, je nach Standort und Anbieter. Im Durchschnitt liegt er bei etwa 100 Euro, allerdings kann es regionale Unterschiede geben – gelegentlich ist sie für ein paar Euro mehr oder weniger erhältlich.

Algensalbe in Online-Apotheken

Wer lieber online einkauft, wird auch hier fündig. Große Versandapotheken wie DocMorris, Shop Apotheke oder Medpex führen die Algensalbe in ihrem Sortiment. Einfach die PZN eingeben, und schon ist das Produkt bestellbar.

Im Internet ist die Salbe meist etwas preiswerter als in stationären Apotheken. Einige Anbieter listen sie aktuell bereits ab rund 79 Euro. Dennoch lohnt sich ein Vergleich, da je nach Apotheke zusätzliche Versandkosten anfallen können.

Algensalbe in Österreich

Auch in Österreich kann die Biovolen Aktiv Algensalbe über Apotheken bezogen werden. Wer sie nicht direkt im Regal findet, kann gezielt nachfragen und sie gegebenenfalls bestellen lassen.

Im Schnitt liegt der Preis in österreichischen Apotheken leicht über dem deutschen Niveau. Derzeit ist die günstigste Option für rund 86 Euro erhältlich – ebenfalls je nach Anbieter.

Algensalbe in der Schweiz

In der Schweiz ist die Algensalbe bislang noch nicht regulär über Apotheken erhältlich. Weder in Filialen noch bei den bekannten Versandapotheken scheint sie im Sortiment zu sein. Wer dennoch nicht auf das Produkt verzichten möchte, kann es über den Online-Shop direkt vom Hersteller beziehen. Dabei sollte man jedoch mögliche Versand- oder Zollkosten einkalkulieren, die den Endpreis in die Höhe treiben können.

Wo kann man Algensalbe am günstigsten kaufen?

Obwohl die Biovolen Aktiv Algensalbe ganz offiziell in Apotheken erhältlich ist, entscheiden sich viele lieber für den direkten Kauf beim Hersteller. Der firmeneigene Online-Shop bietet nämlich nicht nur einen bequemen Bestellweg, sondern auch einige klare Vorteile.

Zum Beispiel liegt der Preis dort derzeit bei 69,90 Euro für einen Tiegel mit 200 Millilitern Inhalt. Günstiger findet man die Salbe aktuell nirgends. Möglich macht das ein vorübergehender Rabatt, den nur der Hersteller selbst gewährt. Wer gleich zwei Gläser auf einmal bestellt, spart zusätzlich. Das Doppelpack kostet insgesamt 119,80 Euro, was den zweiten Tiegel deutlich preiswerter macht.

Ein weiterer Pluspunkt ist die Rückgabemöglichkeit. Wer mit der Algensalbe nicht zufrieden ist, kann sie innerhalb von 30 Tagen zurückgeben und erhält sein Geld komplett erstattet. Diese Zufriedenheitsgarantie gibt es ausschließlich beim Direktkauf über den Hersteller.

Was sind die Vorteile von einem Kauf in der Apotheke?

Wer sich für die Biovolen Aktiv Algensalbe interessiert, kann diese nicht nur online bestellen, sondern auch ganz klassisch in der Apotheke erwerben. Der Kauf vor Ort bringt einige Vorteile mit sich.

So hat man beispielsweise die Möglichkeit, sich persönlich beraten zu lassen. Apothekerinnen und Apotheker können bei Fragen zu Inhaltsstoffen, Verträglichkeit oder der richtigen Anwendung kompetent weiterhelfen. Zudem entfällt die Wartezeit auf den Versand. Ist die Salbe auf Lager, kann sie direkt mitgenommen werden. Sollte sie nicht vorrätig sein, lässt sie sich in den meisten Fällen über die Pharmazentralnummer schnell bestellen – oft sogar zur Abholung am selben Tag.

Für viele ist auch das Gefühl von Sicherheit entscheidend. Apotheken stehen für geprüfte Qualität und seriöse Beratung, was gerade bei sensiblen Hautpflegeprodukten durchaus beruhigend sein kann.

Welche Erfahrungen wurden mit der Algensabe aus der Apotheke gemacht?

Bevor man sich für ein neues Pflegeprodukt entscheidet, hilft ein Blick auf die Meinungen anderer Nutzerinnen und Nutzer. Auch zur Algensalbe von Biovolen finden sich zahlreiche Rückmeldungen – unter anderem in den Online Apotheken, wo Kunden ihre Erfahrungen in Form von Bewertungen teilen können. Diese Rezensionen geben einen guten ersten Eindruck davon, wie die Salbe bei der täglichen Anwendung wirkt. Auf der Suche nach aktuellen Erfahrungsberichten, die die allgemeine Stimmung gut zusammenfassen, haben wir folgende Berichte finden können:

Besenreiser sind nie was Schönes. Vor allem zum Sommer, war es echt nervig, da ich mich daran sehr gestört habe im Urlaub, im Bikini. Erst zum Spätsommer habenich diese Creme für mich entdeckt und wende sie seither an. Hätte ich das mal schon zu Anfang des JAhres verwendet, so hätte ich im Sommer keine Besenreiser mehr. Aber jetzt zum Herbst bin ich die Besenreiser endlich losgeworden. - Ute R. am 23.10.2024 auf Shop-Apotheke

obwohl ich noch in meinen 20ern bin hab ich totale Probleme mit Besenreisern...im Sommer trau ich mich kaum raus mit kurzer Hose. Genau deswegen hab ich in diese Creme investiert, weil ich auch viel Wert auf hochwertige und nachhaltige Produkte lege, da ist mir ein höherer Preis echt egal. Ich habe jetzt schon zwei Dosen aufgebraucht und ich kann wirklich eine leichte Verblassung von meinen Besenreisern erkennen. Deshalb ist das Produkt für mich ideal. - rosix auf DocMorris

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Erfahrungen mit der Algensalbe aus Apotheken überwiegend sehr gut ausfallen. Viele Anwender berichten von einer spürbar verbesserten Hautstruktur und einer intensiven Pflegewirkung. Nur selten wird die Wirkung infrage gestellt oder der Preis kritisiert. In den meisten Fällen scheint die Salbe das zu halten, was sie verspricht. Dass die Aktiv Algensalbe 200 ml Inhalt umfasst, was überdurchschnittlich ergiebig ist im Vergleich zu herkömmlichen Salben, wird positiv von den Anwendern aufgefasst und rechtfertigt gewissermaßen den Preis.

Gibt es die Algensalbe auch im DM oder Rossmann?

Anti-Aging-Mittel oder Pflegeprodukte für Gesicht und Körper sind in Drogerien wie DM oder Rossmann reichlich vertreten. Hier finden sich zahlreiche Cremes und Salben für jeden Hauttyp. Auch um Besnereiser weniger sichtbar zu machen, gibt es viele preiswerte Angebote mit verschiedenen pflanzlichen oder pflegenden Wirkstoffen.

Die Algensalbe von Biovolen gehört jedoch nicht dazu. Als hochwertiges Apothekenprodukt erfüllt sie besondere Qualitätsansprüche, die sich auch im Preis widerspiegeln. Diese passen nicht zum Angebot in herkömmlichen Drogeriemärkten, die stark auf günstige Preise setzen. Deshalb wird die Algensalbe derzeit weder bei DM noch bei Rossmann angeboten. Ob sich das zukünftig ändern wird, ist ungewiss. Wer das Produkt ausprobieren möchte, wird aktuell nur in Apotheken oder im Online-Shop fündig.

Was genau ist Algensalbe?

Besenreiser sind feine, bläulich rötliche Äderchen direkt unter der Hautoberfläche, die besonders häufig an den Beinen auftreten. Medizinisch gesehen sind sie meist unbedenklich, doch viele Menschen empfinden sie als störend im Hautbild. Die kleinen Gefäße erweitern sich, wenn die Venenwände und Venenklappen an Spannkraft verlieren. Dadurch kann das Blut nicht mehr richtig abfließen und staut sich sichtbar in der Haut.

Häufig entstehen Besenreiser durch genetische Veranlagung oder altersbedingte Veränderungen im Bindegewebe. Auch ein ungesunder Lebensstil kann eine Rolle spielen – zum Beispiel durch mangelnde Bewegung, Alkohol oder Nikotin, Übergewicht, hormonelle Veränderungen wie in der Schwangerschaft oder durch bestimmte Medikamente. Auch eine schlechte Durchblutung oder unzureichende Ernährung können die Bildung begünstigen.

Die Biovolen Aktiv Algensalbe enthält einen besonderen Wirkstoffkomplex aus Algenextrakt, der speziell auf die Bedürfnisse der betroffenen Hautpartien abgestimmt ist. Das enthaltene Algenextrakt und weitere pflanzliche Inhaltsstoffe können folgende Effekte unterstützen:

Förderung der natürlichen Bildung von Kollagen und Elastin

Schutz vor dem Abbau wichtiger Strukturproteine

Verbesserung der Spannkraft und Elastizität der Haut

Anregung der Durchblutung und der Mikrozirkulation in der Haut

Diese Eigenschaften können dazu beitragen, dass Besenreiser weniger sichtbar erscheinen und ihre Entstehung abgeschwächt wird. Gleichzeitig wird die Haut mit wichtigen Nährstoffen und Proteinen versorgt, die ihr ein gesünderes und glatteres Aussehen verleihen.

Was ist das Besondere am Wirkstoff der Algensalbe?

Algen sind längst nicht mehr nur in der Küche beliebt, sondern haben auch in der Hautpflege ihren festen Platz gefunden. Sie gelten als wertvolle Quelle natürlicher Wirkstoffe, die auf verschiedene Weisen positiv auf den Körper wirken können. Je nach Algenart unterscheiden sich die Effekte – einige fördern die Entgiftung, andere wirken besonders antioxidativ. Da sie reich an Vitaminen, Spurenelementen und antioxidativen Stoffen sind, werden sie vor allem in Pflegeprodukten gegen Hautalterung verwendet. Doch auch andere Körperbereiche wie die Beine können von ihrer Wirkung profitieren.

In der Biovolen Aktiv Algensalbe steckt ein spezieller Extrakt aus der Grünalge Chlorella vulgaris. Der Wirkstoff ist dafür bekannt, das Hautbild bei Besenreisern verbessern zu können. Er kann helfen, die roten Äderchen auf natürliche Weise zu mildern und die Hautstruktur zu stärken. Durch seine Zusammensetzung aus wertvollen Nährstoffen, antioxidativen Komponenten und kollagenähnlichen Substanzen kann er das Bindegewebe festigen. Ein stabiles Gewebe wirkt sich wiederum positiv auf die Festigkeit der Gefäßwände aus. So lassen sich neue Besenreiser möglicherweise verhindern und bestehende sanft abschwächen.

Welche Inhaltsstoffe enthält die Algensalbe?

Die Biovolen Aktiv Algensalbe setzt auf eine hochwertige Kombination pflanzlicher Öle, die aus kontrolliert biologischem Anbau stammen. Zu den zentralen Bestandteilen zählen unter anderem Mandelöl, Arganöl und Sheabutter. Diese pflegenden Zutaten verleihen der Salbe ihre geschmeidige Textur und unterstützen gleichzeitig die Aufnahme des enthaltenen Algenextrakts durch die Haut. Ergänzt wird die Formulierung durch Aloe Vera, die intensiv Feuchtigkeit spendet, sowie Vitamin E, das die Haut vor schädlichen Umwelteinflüssen schützt.

Auf bedenkliche Inhaltsstoffe wurde bewusst verzichtet: Die Algensalbe kommt ohne Mineralöl, Silikone oder Mikroplastik aus. Zudem ist sie vegan und wurde ohne Tierversuche entwickelt.

Alle Inhaltsstoffe von A-Z sind hier aufgelistet:

Aqua, Glycine Soja Oil*, Butyrospermum Parkii Butter*, Glycerin, Rhus Verniciflua Peel Cera, Glyceryl Stearate, Persea Gratissima Oil*, Cetearyl Alcohol, Silica, Isomalt, Undecane, Diglycerin, Argania Spinosa Kernel Oil*, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Sodium Cetearyl Sulfate, Tridecane, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder*, Chlorella vulgaris, Phytic Acid, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil, Xanthan Gum, Parfum**, Citral**, Benzyl Salicylate**, Geraniol**, Linalool**, Citronellol**, Limonene**, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxide, CI 77288

*aus kontrolliert biologischem Anbau,

**aus natürlichen ätherischen Ölen

Treten bei der Algensalbe Nebenwirkungen auf?

Bei allen kosmetischen Hautpflegeprodukten ist die Hautverträglichkeit besonders wichtig. Die Biovolen Algensalbe wurde mit dem Gedanken entwickelt, die Haut schonend aber dennoch wirkungsvoll zu pflegen und setzt daher pflanzenbasierte Wirkstoffe, um Reizungen oder allergische Reaktionen so gut wie möglich zu vermeiden.

Die Creme wurde dermatologisch geprüft und hat einen sogenannten Patch-Test erfolgreich bestanden. Das bedeutet, dass sie bei normaler Anwendung gut verträglich ist und in der Regel keine Nebenwirkungen verursacht. Um auf Nummer sicher zu gehen, kann man das Produkt vor dem ersten Einsatz auf einer kleinen Hautstelle ausprobieren. Menschen mit bekannten Unverträglichkeiten sollten außerdem einen kurzen Blick auf die Inhaltsliste werfen.