Nach Monaten der Unsicherheit haben die Bewohner des Schweizer Bergdorfs Brienz wieder eine Zukunftsperspektive. Warum nur eine Zone oberhalb des Dorfs weiter gesperrt bleibt.
Brienz - Aufatmen bei den noch evakuierten Bewohnern des Schweizer Bergdorfs Brienz: Die Gefahr weiterer Felsstürze und Schuttströme ist gebannt, die Menschen können in ihre Häuser zurückkehren. "Die akute Gefährdung aus dem Felssturzgebiet hoch über dem Dorf hat sich seit dem Schuttstrom von Ende November 2025 so stark reduziert, dass ein dauernder Aufenthalt im Dorf wieder sicher ist", teilt die Gemeinde mit. Gesperrt wegen Steinschlaggefahr bleibt nur eine Zone oberhalb des Dorfes.