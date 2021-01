Naturfreundehaus Rottweil Neuer Pächter für "Jungbrunnen" ist gefunden

Mehr Worte über den vorherigen Pächter will Burger nicht verlieren. Es sei alles gesagt. "Wir sind einfach froh, dass dieses Kapitel beendet ist." Umso glücklicher ist sie darüber, dass nun frischer Wind in den "Jungbrunnen" kommt.

Daniele Tremuoto ist gelernter Einzelhandelskaufmann, nun aber schon seit mehr als 20 Jahren in der Gastronomie tätig. Erfahrungen konnte er unter anderem in einem italienischen Restaurant und einem Eiscafé sammeln. Seit 2016 hat er seinen Imbisswagen "Confoodzio", mit dem er immer wieder auf Veranstaltungen im Schwarzwald-Baar-Kreis sowie in den Kreisen Rottweil und Tuttlingen vertreten ist. Zusätzlich hat er sich 2020 einen Partybus zugelegt – eine mobile Lounge mit einer Länge von zwölf Metern, die bisher coronabedingt kaum zum Einsatz kommen konnte. Künftig soll der Bus vor dem Naturfreundehaus stehen und ganz neue Möglichkeiten eröffnen, etwa die einer Kinderdisco für die kleinen Besucher.

"Sobald wir öffnen dürfen, geht es los"

Auf den "Jungbrunnen" kam Tremuoto dank der Zeitung. Er meldete sich als einer von mehreren Bewerbern bei den Naturfreunden. "Interessenten gab es einige, aber keiner der anderen konnte ein klares Konzept vorweisen", erklärt Gisela Burger, warum die Wahl auf Daniele Tremuoto fiel. Ihr sei wichtig gewesen, dass jemand mit Erfahrung den "Jungbrunnen" übernimmt.

Tremuoto plant, dort deutsche Küche mit italienischen Einschlägen anzubieten. Noch fehlt ihm ein passender Koch dazu, jemand, der mit ihm zusammen anfängt und sein Konzept weiterentwickelt. Im Sommer sollen ein Biergarten und einige attraktive Veranstaltungen die Gäste anlocken.

Während der 45-Jährige den Gastraum leerräumt und neu gestaltet, werden auch die Zimmer im oberen Stockwerk hergerichtet. Die Stockbetten kommen raus. Die seien bei Erwachsenen erfahrungsgemäß weniger beliebt, meint Burger. Sie werden durch Einzelbetten ersetzt, so dass zwischen 30 bis 40 Personen unterkommen können.

Trotz dieser Umgestaltung soll der "Jungbrunnen" natürlich weiterhin die erste Anlaufstelle für Schulklassen, Jugendchöre und andere Gruppen sein. Für Wanderer und Radfahrer auf der Durchreise bietet die Selbstversorgerküche derweil gute Möglichkeiten, das Vesper vorzubereiten. Daneben eigne sich der "Jungbrunnen" auch wunderbar für Geburtstage, Hochzeiten und andere Feiern, findet der neue Pächter.

Die verbleibende Lockdown-Zeit will er noch dafür nutzen, dem "Jungbrunnen" einen neuen Look zu geben. "Sobald wir öffnen dürfen, geht es los", freut sich Tremuoto schon jetzt auf die Eröffnung und ein hoffentlich erfolgreiches Jahr.