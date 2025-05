Naturerlebnisweg, Prinzengarten, Heiligenbüste: Ettenheim ist am Freitag in der Landesschau zu sehen

Ettenheim ist am Freitag in der Landesschau zu sehen

1 Auch im Prinzengarten war das SWR-Team unterwegs und dokumentierte dort die Arbeit des Freundeskreises. Foto: Stadt Ettenheim

Ein SWR-Fernsehteam hat die Schönheiten Ettenheims in Szene gesetzt.









Ettenheim wurde in dieser Woche zur Kulisse für das SWR-Fernsehen: Ein Team des Studios Freiburg drehte an mehreren Stationen in der Stadt und fing dabei besondere Orte, Menschen und Momente ein. Der Beitrag entsteht im Rahmen einer Reihe, die Städte und Gemeinden im Südwesten porträtiert – mit Fokus auf regionaler Vielfalt, Geschichte und Lebensgefühl, erklärt die Stadt Ettenheim in einer Pressemitteilung. Zu sehen ist der Beitrag am heutigen Freitag, 9. Mai, ab 18.15 Uhr in der „Landesschau Baden-Württemberg“ im SWR-Fernsehen.