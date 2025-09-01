Naturerlebnis in Altensteig: Kinder besuchen Altensteiger Angler

Die Veranstaltungsreihe „Naturerlebnis vor der Haustür“ ging am vergangenen Samstag in Altensteig in die vierte Runde.

Im Rahmen des Kinderferienprogramms besuchte Fabian Müller mit knapp 20 Kindern die Altensteiger Angler am Vereinsgewässer. Nach der Begrüßung durch Fischereivereinsvorsitzenden Peter Broschk durften die Kinder nach kurzer Wanderung die großen Fische im Schauteich der Familie Letscher bestaunen und füttern. Als sich der größte Fisch – ein weit über ein Meter langer Stör – zeigte, staunten die Kinder nicht schlecht über das „krasse Tier“.

Von Friedfischen und Raubfischen Zurück am Vereinsgewässer erfuhren die Kinder von den Anglern, welche Fried- und Raubfische sich in ihrem See tummeln. Die neugierigen jungen Gäste bewiesen sogar, dass sie schon einige Fische – vom Karpfen bis zum Aal – erkennen konnten.

Bottich mit Signalkrebsen

Ein Höhepunkt des Tages war der Bottich mit den frisch gefangenen Signalkrebsen aus der Nagold, die von den Kindern intensiv beobachtet und auch angefasst werden konnten. Im Anschluss zeigte Gewässerwart Martin Silberhorn den Kindern, welche Kleinstlebewesen sich in einem sauberen Gewässer wie dem Zinsbach finden lassen. Bachflohkrebs und Köcherfliegenlarve waren die winzigen Stars des Nachmittags.

Heimische Fischarten wurden von vielen Kindern erkannt. Foto: Fabian Müller

Natürlich kam auch die Angelkunde nicht zu kurz. Die Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren konnten Angelruten halten und unterschiedliche Kunstköder fühlen und beschnuppern. Einige der Köder riechen sogar absichtlich nach altem Krebsfleisch. Der beste Köder für den Aal sei aber immer noch der Regenwurm, so Broschk.

Die Signalkrebse waren eine Besonderheit für Klein und Groß. Foto: Fabian Müller

Zum Abschluss schlichen alle gemeinsam um das Vereinsgewässer – und um ein Haar hätten alle noch die Schildkröte entdeckt, die seit vielen Jahren im See am Zinsbach ein neues zu Hause gefunden hat. Auch wenn der Abschied von den Signalkrebsen schwer fiel, ging für die Kinder schließlich ein spannender Nachmittag bei den Altensteiger Anglern zu Ende.

