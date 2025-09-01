Naturerlebnis in Altensteig: Kinder besuchen Altensteiger Angler

Die Veranstaltungsreihe „Naturerlebnis vor der Haustür“ ging am vergangenen Samstag in Altensteig in die vierte Runde.
Im Rahmen des Kinderferienprogramms besuchte Fabian Müller mit knapp 20 Kindern die Altensteiger Angler am Vereinsgewässer. Nach der Begrüßung durch Fischereivereinsvorsitzenden Peter Broschk durften die Kinder nach kurzer Wanderung die großen Fische im Schauteich der Familie Letscher bestaunen und füttern. Als sich der größte Fisch – ein weit über ein Meter langer Stör – zeigte, staunten die Kinder nicht schlecht über das „krasse Tier“.