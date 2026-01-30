Natureingriff in Hausen: Biotop entfernt – Bauherr droht Strafe

In einem Baugebiet in Hausen am Tann kam es womöglich zu einem rechtswidrigen Eingriff in die Natur. Das Landratsamt prüft derzeit den Sachverhalt.
Bevor in Deutschland die Bagger im Rahmen eines Bauvorhabens anrücken und los buddeln dürfen, wird erst geprüft, ob dies aus umwelt-, tier- und naturschutzrechtlicher Sicht überhaupt in Ordnung ist. Flora und Fauna sind teilweise streng geschützt und Eingriffe sind deswegen gar nicht erst erlaubt. Möglicherweise hat ein Bauherr in Hausen am Tann dies nicht so eng gesehen und einfach Bäume und Sträucher entfernt.