«Nature»-Fotowettbewerb: Spektakuläre Fotos zeigen Forscher bei der Arbeit

Mit Zugvögeln fliegen, zwischen Korallen tauchen und mit Walhaien schwimmen: Die Arbeit von Wissenschaftlern kann wunderbare Naturerlebnisse mit sich bringen, wie Fotos eindrücklich dokumentieren.
London - Mit einem Schwarm Waldrappen quer über Europa fliegen - was wie aus einem Märchen klingt, hat ein deutsch-österreichisches Forscherteam tatsächlich gemacht. Ein Foto, das zwei Wissenschaftler des Waldrapp-Teams mit einem Motorschirm zeigt, der den Vögeln folgt, ist der Gewinner des Wettbewerbs Scientist At Work (Wissenschaftler bei der Arbeit) der Zeitschrift "Nature". Geschossen hat es der Student Gunnar Hartmann von der Universität Koblenz.