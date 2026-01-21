Naturdenkmal in Schiltach: Die Friedenslinde im Stadtgarten ist Geschichte

Alle großen Anstrengungen waren vergebens: Die 1871 zum damaligen Kriegsende gepflanzte Linde war nicht mehr zu retten.
Im Frühjahr 2025 hatte der Gemeinderat noch einmal Grünes Licht für einen letzten Rettungsversuch der „Friedenslinde“ im Stadtgarten hinter der evangelischen Stadtkirche gegeben. Immer wieder hatten in den vergangenen Jahren Experten die Linde begutachtet und Maßnahmen in die Wege geleitet, doch nachhaltige Verbesserungen wurden dabei nicht erzielt. Aber es half alles nichts: Am Dienstagvormittag rückte um 8.30 Uhr eine externe Fachfirma an, um die großen abgestorbenen Äste zu entfernen bis auf den Stamm, der vorläufig noch stehen bleibt.