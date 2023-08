Das Naturbad Tailfingen ist ab Dienstag, 29. August, bis auf weiteres geschlossen – Grund dafür ist ein erhöhter Wert an Escherichia-Coli-Bakterien. Er lag bei der jüngsten Probe bei 451 MPN pro 100 Milliliter Wasser – das Kürzel steht für den englischen Begriff für „wahrscheinlichste Keimzahl“. Der Grenzwert liegt bei 15 MPN/100ml.

Bei der Hitze hat der Keim sich wohl gefühlt

Der hohe Wert sei vermutlich den heißen Tagen in der vergangenen Woche geschuldet, erklärt Stefanie Burggraf, Pressesprecherin der Albstadtwerke, die das Naturbad betreiben. Weil die Saison im Naturfreibad nur noch bis 10. September dauere, haben die Albstadtwerke bereits eine neue Probe in Auftrag gegeben, um so schnell wie möglich wieder öffnen zu können.

Wenn diese Probe besser ausfalle, soll ab Freitag wieder offen sein. Bis dahin bleibt – zumal das Wetter kühl und regnerisch ist – auch der Außenbereich geschlossen.