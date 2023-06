Diesmal ist es nicht der „Pfützenkeim“ Pseudomonas, der die Badefreude verdirbt – nicht sein Grenzwert wurde in der am 7. Juni genommenen Probe überschritten, sondern jener der Enterokokken, und zwar sonderbarerweise nur im Schwimmbecken und nicht auch im Regenerationsteich. 50 Kolonieeinheiten je 100 Milliliter beträgt der Grenzwert, gemessen wurden 80.

Am Dienstag wird erneut geprobt

Das bedeutet, dass das Schwimmbecken fürs erste gesperrt und am Dienstag neu beprobt wird – das Naturfreibad selbst mit Infrastruktur und Liegewiese bleibt geöffnet. Da die Enterokokken erst einmal in einem Testagar zum „Erblühen“ gebracht werden müssen und das einige Tage dauert, wird das Ergebnis der neuerlichen Beprobung frühestens am Freitag vorliegen, möglicherweise aber auch erst später. Im allergünstigsten Fall, also wenn bereits am Freitag ein negativer Befund mit weniger als 50 Einheiten bei den Albstadtwerken einginge, könnte das Schwimmbecken am Samstag wieder geöffnet werden. Dieser allergünstigste Fall ist aber nicht garantiert – es kann auch um einiges länger dauern.