Naturbad Schopfheim: „Nichts für ambitionierte Schwimmer und Kinder“

Leserin Sylvia Birgel hat verschiedene Naturbäder besucht, um sich einen Eindruck zu verschaffen.

Um mir ein eignes Bild, zum wellenschlagenden Thema zu machen, habe ich drei sogenannte Naturbäder besucht. Ich war in Riehen, Murg und Öhningen. Wobei nur das Bad in Öhningen am Untersee ein echtes Naturbad ist. Die andern beiden Bäder sind Freibäder mit biologischer Wasseraufbereitung, was nicht das gleiche ist. Sie benötigen eine aufwändige und große Filteranlage und bestimmte Voraussetzungen um das Wasser in guter Qualität zu erhalten. Darauf macht ein Aushang im Murger Bad aufmerksam. Er weißt auf eine gewisse Infektiongefahr hin.

Alle Bäder sind gepflegt und schön angelegt.

Die Stufen am Einstieg sind in Riehen sehr rutschig. Es empfiehlt sich den Handlauf zu benutzen. Im recht kalten Wasser schwimmen vereinzelt kleine Fische und Molche, was nicht jedermanns Sache ist.Die Algen, die sich zwangsläufig ansiedeln, flutschen zwischen den Fingern und Zehen beim Schwimmen und bleiben schon mal in den Haaren hängen.Die Wände des Beckens sind glitschig.

Positiv fand ich, dass bei allen Bädern der Sprungturm einen eigenen Bereich hatte. Im Sprungbecken in Murg allerdings befand sich am Boden ein hoher Algenteppich. Eine sicherlich nicht einfache Situation für die Bademeister, die in Murg und Riehen aufmerksam am Sprungbecken saßen.

In Murg habe ich bei 21 Grad Wassertemperatur, trotz eines Hochsommertages und vieler Besucher, nur 15 Schwimmer im Wasser und ein einziges Kind im Nichtschwimmer Bereich gezählt. Am gleichen Tag waren in unserm Schopfheimer Bad mindestens drei mal soviel Schwimmer im Becken und im Nichtschwimmer Becken circa 50 Kinder!

Interessanterweise waren im echten Naturbad Öhningen keine Algen beim Schwimmen wahrnehmbar und die Wassertemperatur hatte immerhin 23,5 Grad.

Der Kleinkinder Bereich wird im sogenannten Naturbad übrigens mit Leitungswasser versorgt, das täglich erneuert werden muss. Es wäre wohl sonst viel zu rutschig und Keim belastet und damit gefährlich für die Kleinen.

Mein Fazit: Die biologisch aufbereiten Freibäder sind schön zum Abkühlen und als Tagesausflug geeignet, aber nichts für ambitionierte Schwimmer und Kinder, die im Wasser ausgiebig spielen und toben wollen.

Schreiben Sie uns: leserbriefe@schwarzwaelder-bote.de. Mit der Übersendung erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihr Leserbrief in der Printausgabe, im E-Paper sowie im Onlinedienst des Schwarzwälder Boten veröffentlicht wird. Wir behalten uns Kürzungen vor. Leserbriefe entsprechen nicht notwendig der Meinung der Redaktion.