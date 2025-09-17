Naturbad Schopfheim: „Nichts für ambitionierte Schwimmer und Kinder“

Leserin Sylvia Birgel hat verschiedene Naturbäder besucht, um sich einen Eindruck zu verschaffen.
Um mir ein eignes Bild, zum wellenschlagenden Thema zu machen, habe ich drei sogenannte Naturbäder besucht. Ich war in Riehen, Murg und Öhningen. Wobei nur das Bad in Öhningen am Untersee ein echtes Naturbad ist. Die andern beiden Bäder sind Freibäder mit biologischer Wasseraufbereitung, was nicht das gleiche ist. Sie benötigen eine aufwändige und große Filteranlage und bestimmte Voraussetzungen um das Wasser in guter Qualität zu erhalten. Darauf macht ein Aushang im Murger Bad aufmerksam. Er weißt auf eine gewisse Infektiongefahr hin.