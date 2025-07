Naturbad Schopfheim?: „Keine Bürger gefragt“

1 Viele Schopfheimer Bürger muss das Wasser im Schwimmbad so aussehen. Foto: Nicht einmal die Saisonkarteninhaber durften ihre Meinung zum Umbau des Freibads Schopfheim in ein Naturbad äußern, meint unser Leser Fritz Lenz. Er wirft der Stadt Intransparenz vor.







Stadt Schopfheim: „Traditionsbewusst in die Zukunft“ jetzt aber mit Intransparenz, Bürgerausgrenzung und kommunalen Schnellschüssen wie beim „Naturbad“. Vor einer Woche wusste ich – wie die meisten meiner Schopfheimer Mitbürger – nicht, dass unser Gemeinderat am 14.Juli einer Beschlussvorlage der Stadtverwaltung zustimmen soll, die unseren chronisch klammen städtischen Haushalt mit gehört sieben Millionen Euro belasten soll: Unser Freibad, das beliebte Familien- und Sportbad, ein echtes, in unser Tal integriertes Kleinod, soll, nach dem Willen der Stadtverwaltung, zu einem „Naturbad“ saniert werden.