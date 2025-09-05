Naturbad Schopfheim: IG Sport- und Familienbad: „Fragen sind zwingend notwendig“

Die IG Sport- und Familienbad spricht sich gegen ein Naturbad in Schopfheim aus – und gegen das Vorgehen der Stadt.
Eigentlich hätte es ganz einfach sein können, meint die Interessengemeinschaft (IG) Sport- und Familienbad Schopfheim: Man startet eine Bürgerbeteiligung, um herauszufinden, was die Nutzer und Bürger wollen und arbeitet ein Anforderungskonzept aus, lautet der Vorschlag der IG in ihrer Pressemitteilung. Anschließend würden Konzeptangebote eingeholt. Eine Machbarkeitsstudie und ein Vergabeverfahren würden folgen – fertig, heißt es weiter.