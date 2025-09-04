Naturbad Schopfheim: „Freibäder sind immer künstlich“
Bei Freibädern handelt es sich immer um künstlich angelegte Anstalten, meint ein Leser. Foto: Die Oberbadische

Leser Andreas Schlageter aus Schopfheim klärt über die „Chemie“ auf, der keine naturferne Bedeutung verdient hat.

Begriffsklärungen zur Schwimmbad-Thematik: Zur Sanierung des Schopfheimer Freibads hat sich der Gemeinderat für ein sogenanntes „Naturbad“ entschieden. Tatsächlich ist ein Naturbad aber ein natürliches Gewässer mit einem intakten Ökosystem, bei dem ohne weiteres Zutun eine ausreichende Badewasserqualität vorliegt. Bei Freibädern handelt es sich immer um künstlich angelegte Anstalten, die sich allenfalls darin unterscheiden, nach welchem Prinzip die erforderliche Badewasserqualität erreicht werden soll. Beide im Gemeinderat angesprochenen Varianten erfordern dafür einen maßgeblichen technischen Aufwand.

 

Im Zusammenhang mit der Chlorierung von Badewasser ist immer wieder von „Chemie“ die Rede. Dem Begriff wird dabei eine naturferne Bedeutung beigegeben. Chemie ist die Wissenschaft von den Stoffen und Stoffumwandlungen, die sich mit organischer wie anorganische Chemie, also mit der ganzen Natur befasst. Auch im vertrauten Haushaltsumfeld kommt „Chemie“ beim Backen, Kochen oder Reinigen zum Einsatz. Chlor ist ein Element, das vor allem in seinen vielfältigen Verbindungen in der Natur weit verbreitet ist. Es kann als Wasserzusatz Krankheitserreger in einfacher, bewährter, schnell wirkender, kontrollierter und sicherer Weise abtöten, insbesondere in Trink- und Schwimmbadwasser.

Andreas Schlageter, Schopfheim

