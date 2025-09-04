Naturbad Schopfheim: „Freibäder sind immer künstlich“

Leser Andreas Schlageter aus Schopfheim klärt über die „Chemie“ auf, der keine naturferne Bedeutung verdient hat.
Begriffsklärungen zur Schwimmbad-Thematik: Zur Sanierung des Schopfheimer Freibads hat sich der Gemeinderat für ein sogenanntes „Naturbad“ entschieden. Tatsächlich ist ein Naturbad aber ein natürliches Gewässer mit einem intakten Ökosystem, bei dem ohne weiteres Zutun eine ausreichende Badewasserqualität vorliegt. Bei Freibädern handelt es sich immer um künstlich angelegte Anstalten, die sich allenfalls darin unterscheiden, nach welchem Prinzip die erforderliche Badewasserqualität erreicht werden soll. Beide im Gemeinderat angesprochenen Varianten erfordern dafür einen maßgeblichen technischen Aufwand.