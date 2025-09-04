Naturbad Schopfheim: „Freibäder sind immer künstlich“

Im Zusammenhang mit der Chlorierung von Badewasser ist immer wieder von „Chemie“ die Rede. Dem Begriff wird dabei eine naturferne Bedeutung beigegeben. Chemie ist die Wissenschaft von den Stoffen und Stoffumwandlungen, die sich mit organischer wie anorganische Chemie, also mit der ganzen Natur befasst. Auch im vertrauten Haushaltsumfeld kommt „Chemie“ beim Backen, Kochen oder Reinigen zum Einsatz. Chlor ist ein Element, das vor allem in seinen vielfältigen Verbindungen in der Natur weit verbreitet ist. Es kann als Wasserzusatz Krankheitserreger in einfacher, bewährter, schnell wirkender, kontrollierter und sicherer Weise abtöten, insbesondere in Trink- und Schwimmbadwasser.