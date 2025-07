1 Mancher schwimmt lieber in natürlichem Wasser, als in gechlortem und freut sich über ein Naturbad. Foto: Leser Herbert Sitterle fährt von Schopfheim aus lieber mit dem Fahrrad nach Riehen, damit er dort im Naturbad schwimmen kann.







Weil wir leider keinen See in der Nähe haben, wo wir am liebsten schwimmen, fahren wir mit den Rädern ins Naturbad in Riehen. Das gechlorte Wasser mögen wir einfach nicht. Die Wasserqualität ist hoch, was das Display anzeigt. Es wird doch mit biologischer Wasseraufbereitung gearbeitet und das läuft problemlos seit elf Jahren.