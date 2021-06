1 Horst Medel, Katrin Schindele (vorne), Schriftführerin Bettina Gerbershagen, Manuel de Santi und Benjamin Bukenberger (von links). Foto: CDU

Zu Besuch im Naturbad Mitteltal war CDU-Landtagsabgeordnete Katrin Schindele – einige Tage vor der Eröffnung.

Baiersbronn-Mitteltal - Angesichts sinkender Corona-Fallzahlen freuen sich viele, wieder etwas mehr Normalität genießen zu können. Die steigenden Buchungszahlen im Hotel- und Gastgewerbe würden eine erfreuliche Sprache sprechen und zeigten ganz nebenbei auch, dass der Urlaub im Inland, besonders im Schwarzwald, immer beliebter werde, heißt es in einer Pressemitteilung des Büros der Abgeordneten.

Das Naturbad in Mitteltal, das von zahlreichen aktiven Helfern gepflegt wird, ist sowohl bei Einheimischen, als auch bei Touristen seit Jahren beliebt. Seit dem vergangenen Wochenende hat es geöffnet, allerdings nur für Mitglieder. Der Vorstand des Naturbadvereins habe sich diese Entscheidung aufgrund der Corona-Verordnung nicht leicht gemacht, so Timo Heizmann, stellvertretender Vorsitzender beim Besuch der Abgeordneten.

Der Zutritt war am Wochenende nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete mit gültigem Testnachweis gestattet. Das ändert sich nun, da das Landratsamt die Unterschreitung der Sieben-Tage-Inzidenz von 35 an fünf Tagen in Folge rechtswirksam bekanntgemacht hat.

Jugend bringt sich ein

"Dass gerade Jugendliche sich so sehr in den Verein einbringen und durch ihren Einsatz in der Vorbereitung die jetzige Öffnung erst möglich gemacht haben, begeistert mich", sagte Benjamin Bukenberger, Technischer Leiter des Naturbads. Katrin Schindele, die, wie viele Stammgäste des Naturbads aus Baiersbronn kommend, das Naturbad sehr zu schätzen wisse, dankte allen Verantwortlichen und Helfern für das Engagement, ohne das ein solch schönes Naturbad nicht möglich sei.

"Den Menschen in Mitteltal und Umgebung wird hier nach Monaten der Einschränkungen wieder ein schönes Angebot ermöglicht, und ich freue mich ganz besonders über die Eröffnung", so Katrin Schindele.

Der Verein dankte auch Kiosk-Pächter Manuel de Santi, der die Aufgabe einer Kontrolle der Impfung, Testung oder Genesung übernommen hatte. Besonders die Gastronomie hege nach den Einschränkungen der vergangenen Monate große Hoffnungen auf einen erfolgreichen Sommer, heißt es in der Mitteilung weiter. "Ich freue mich über das Angebot für die Stammgäste im Naturbad und wünsche der Gastronomie ein erfolgreiches Jahr", sagte Horst Medel, Gemeinderat und Bezirksbeiratsvorsitzender in Mitteltal.