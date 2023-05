Nachfolger für Reno steht fest Lahrer „Arena“ bekommt neuen Schuhhändler

Änderungen in der Lahrer „Arena“: Als die Reno Schuhcentrum GmbH im März Insolvenz angemeldet hat, war die Filiale in Lahr bereits geschlossen. Nun steht fest, wer als Nachfolger in die Lahrer „Arena“ einzieht.