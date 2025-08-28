Naturbad in Trossingen: So hält die Troase ihr Wasser tipptopp in Schuss

Von Problemen mit der Wasserqualität, wie es sie andernorts gibt, ist im Trossinger Naturbad keine Spur. Badleiter Daniel Sasse berichtet, wie das möglich ist.
Blaualgen, E-Coli-Bakterien oder Parasiten in einem Naturbad? Das gibt’s vielleicht anderswo – nicht aber in Trossingen. Im Naturbad Troase passt die Wasserqualität, das wird den Verantwortlichen in regelmäßigen Abständen bescheinigt, wie Badleiter Daniel Sasse im Gespräch mit der Redaktion fröhlich und zufrieden lächelnd berichten kann, während er frühmorgens gerade noch den Beckensauger bedient.