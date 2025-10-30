Naturbad-Diskussion in Schopfheim: Warum die Ratsdebatte über den Bürgerentscheid erstmal aufgeschoben ist

Komm es in Schopfheim zum Bürgerentscheid über das Naturbad? Klarheit hätte eigentlich die nächste Ratssitzung bringen sollen. Auf der Tagesordnung fehlt das Thema nun aber. Warum?
Etwa 2700 Unterschriften hat die Interessengemeinschaft Sport- und Familienbad (IG) für ihr Bürgerbegehren gegen ein Naturbad gesammelt. Das waren mehr als doppelt so viele, wie es gebraucht hätte, um Stadt und Gemeinderat unter Zugzwang zu setzen: Rücknahme des Grundsatzbeschlusses für eine Umwandlung des Freibads zum Naturbad – oder aber Bürgerentscheid.