Natur und Klima: Schneider will Moorfläche mit Förderung fast verdoppeln

Intakte Moore speichern Treibhausgase und helfen damit dem Klima. Die Bundesregierung fördert jetzt gezielt neue Projekte. Damit sollen Landwirte sich eine Bewirtschaftung leisten können.
Berlin - Mit staatlicher Förderung will das Bundesumweltministerium die Fläche intakter Moorböden in Deutschland fast verdoppeln. "Mit diesem Angebot können wir den Moor-Regionen in Deutschland und vor allem den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben eine echte Zukunftsperspektive geben", erklärte Minister Carsten Schneider (SPD). Mit der "nassen Landwirtschaft" könne man das Wasser in der Fläche halten, ohne die wirtschaftliche Nutzung aufzugeben.