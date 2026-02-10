Rom ist eine der grüneren Metropolen Europas - vor allem die riesigen Pinien prägen das Stadtbild. Drei solcher Bäume sind nun mitten im Zentrum umgestürzt. Die Stadt prüft eine heikle Schutzmaßnahme.
Rom - Zwischen den Kuppeln der zahlreichen Kirchen und den antiken Ruinen in Rom ragen sie heraus wie Riesen: die stolzen Pinien mit ihren immergrünen Kronen. Seit jeher gehören die prachtvollen Bäume zum Panorama der Ewigen Stadt. Römer nehmen sie fast schon als selbstverständlich wahr. Doch derzeit sind die "pini" in der italienischen Hauptstadt wieder einmal ein großes Gesprächsthema. Die Angst vor umstürzenden Pinien geht um.