Natur pur im Gemeinderat: Mehr Holzverkauf spült Geld ins Meßstetter Stadtsäckel

Über „Chefbehandlung“ freute sich Bürgermeister Frank Schroft im Gemeinderat: Christian Beck, der Leiter des Forstamts Balingen, stellte den Forstbetriebsplan 2026 vor.
In Zeiten knapper Kassen ist ihr Stadtwald für die Meßstetter eine Konstante, die Einnahmen abwirft. Zumal der Hiebsatz – außerplanmäßig – von vormals geplanten 11 550 auf 12 500 Festmeter erhöht wird. Allerdings, darauf legen Forstamtsleiter Christian Beck und Bürgermeister Frank Schroft Wert, bleibt der Hiebsatz in der Zehn-Jahres-Planung der Forsteinrichtung konstant.