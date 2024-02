Naturspektakel: Island erlebt dritten Vulkanausbruch seit Dezember

3 Nach einem erneuten Vulkanausbruch fließt Lava über die Hauptstraße nach Grindavík. Foto: Marco Di Marco/AP/dpa

Reykjavik - Es ist ein Naturspektakel mit Folgen für die Menschen in der Region: Ein erneuter Vulkanausbruch auf Island hat die Warmwasserversorgung in dem betroffenen Gebiet gekappt. Die isländischen Behörden riefen daher die Notstandsstufe für die Region auf der Reykjanes-Halbinsel südwestlich von Reykjavik aus. Die Warmwasserleitung sei kaputt, was einen Mangel an heißem Wasser in der Region Sudurnes verursacht habe, teilte die Zivilschutz- und Polizeibehörde am Nachmittag mit.