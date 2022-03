2 Helfer der Bachputzete mit Jeep und den Organisatoren (rechts vom Container, von links) Klaus Becker, Thomas Kipp, Annette Wolber und Uwe Bartsch. Foto: Ziechaus

Der Arbeitskreis Sauberes Schiltach hat mit vielen Mitgliedern von Vereinen und anderen aktiven Bürgern den Abfall auf Wegen und Wiesen rund um Schiltach aufgeräumt.















Schiltach - Die jährlich geplante Flur- und Bachputzete feierte in ihrer jetztigen Form 2019 Premiere – wegen Corona fiel sie jedoch die folgenden zwei Jahre aus. Am Samstag fand die Aktion unter der Schirmherrschaft der Stadt Schiltach und organisiert vom Arbeitskreises (AK) Sauberes Schiltach um Annette Wolber und Thomas Kipp sowie Helfern der freiwilligen Feuerwehr wieder statt.

Lunchpakete zum Abholen

Mehr als 25 Vereine aus der Stadt haben auf den Aufruf des AK reagiert und ihre Sammelgruppen mit etwa 220 freiwilligen Helfern angemeldet. So wurden 225 Lunchpakete mit Wurst- oder Käsebrötchen, Apfel und Sprudel oder Apfelschorle gepackt, die bei der Anmeldung am Samstagmorgen ab 9 Uhr im Feuerwehrhaus abgeholt werden konnten. Aber die Organisatoren um Uwe Bartsch und Klaus Becker und der Feuerwehr hatten nicht mit den ganz Eifrigen gerechnet, die schon eine Stunde früher auf der Matte standen und in ihrem zugeteilten Gebiet am Vormittag loslegen wollten. So waren die vorbereiteten Lunchpakete an die Helfer schon bald ausgeteilt und es gab nur noch Getränke an der Ausgabe bei der Feuerwehr.

Manche machen spontan mit

Zu den 224 angemeldeten Erwachsenen waren auch noch knapp 30 Kinder auf den Fluren auf der Suche nach Wohlstandsmüll, der oft noch immer achtlos in der freien Natur weggeworfen wird. Dazu beteiligten sich auch mehrere spontane Gruppen, Familien oder Cliquen, teilweise sogar mit Quads und Jeep oder Anhängern.

Um größere Ansammlungen der Helfergruppen zu vermeiden, hatte man keine Zeiten festgelegt, so dass der ganze Tag für die Aktion genutzt werden konnte. Die kleinen Sammelgruppen der Vereine konnten in ihrem Gebiet loslegen, wann sie wollten und ihre Pausen sowie den Abschluss völlig frei einteilen.

Gebiet aufgeteilt

An der Schiltach bis zum Steinbruch an der Grenze zu Schramberg waren Hexengruppen wie die Schuhus unterwegs oder die Wächterhexen aus Hinterlehengericht in ihrer Heimat um die BBS. In der Folge bis nach Schiltach räumten die Helfer der Stadt- und Feuerwehrkapelle ihr Sammelgebiet bis zum Gottlob-Freithaler-Haus auf. Auch die anderen Bereiche wie das Tal der Kinzig bis nach Schenkenzell stand auf der Putzliste für die Vereine, von denen jedem für sich eine Aufgabe zugeteilt war.

Feuerwehr holt Müll bei Lagerplätzen ab

Eine Zusammenkunft der Helfer am Ende der Aktion wie vor drei Jahren mit einem kleinen Fest vor dem Feuerwehrhaus sollte vermieden werden. Zu einer größeren Ansammlung bei der Feuerwehr kam es auch nicht, denn der Müll wurde vor Ort aus Eimern und Kisten in Säcke gefüllt, auf Karren gekippt oder in eigene Anhänger. Der Abfall wurde an mehreren Stellen am Waldrand zwischengelagert, manches auch direkt in einen der drei Sammelcontainer gestapelt. Auf dem Parkplatz vor Hunsel in Hinterlehengericht stand ein Container, ein anderer an der Gemeindehalle in Vorderlehengericht.

Von der Feuerwehr wurden die Sammelplätze angefahren und der Müll zu den Containern gebracht, vieles auch gleich zu jenem am Feuerwehrhaus. Der füllte sich mit den blauen Säcken mit Kaffee-to-go-Bechern von den bekannten Fast-Food-Ketten, mit Schutzmasken in allen Farben und mit Zigarettenkippen, die noch immer in der Natur landen. Wie immer fanden sich auf den Wiesen an Bächen und an Wegrändern auch Fahrräder, Reifen und Werkzeugteile. Zu einem Waschbecken gesellte sich auch ein Duschkopf und Rohrbruchstücke; eine Anhängerplane, Schuhe, Farbtöpfe sowie viele Flaschen wurden aufgelesen.

Weitere Aktionen

Neben dieser Aktion auf dem Festland hatte auch Hansgrohe ein Clean-up der Kinzig organisiert, und dazu hatten die Fliegenfischer Kinzigtal wieder auf eigene Rechnung Müll im Fluss bis zur Brücke nach St. Roman aufgefischt. So sind an diesem Wochenende Waldränder, Flure und Bäche um Schiltach zwischen Schramberg, Alpirsbach und bis nach Wolfach von vielen freiwilligen Helfern aufgeräumt worden.