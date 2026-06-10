Natur in Gresgen: Amphibien und Reptilien freuen sich über jedes Feuchtbiotop

1 Eine junge Barrennatter in einem Mini-Teich in Gresgen Foto: Gerald Nill Reptilien und Amphibien freuen sich nicht nur am Tag der Artenvielfalt über ein Feuchtbiotop, wie diese Barrennatter in einem Gartenteich in Gresgen







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Der 13. Juni ist der Tag der Artenvielfalt. Ein Anlass darüber nachzudenken, wie man der Natur kleine Oasen und nützliche Lebensräume schaffen kann. Unser Mitarbeiter Gerald Nill hat in den vergangenen Tagen dieses Bild von einer jungen Barrennatter in seinem Mini-Teich in Gresgen aufgenommen. Anmutig schlängelt sich das schöne Tier über das Blatt einer Teichrose und lässt sich nicht im mindesten durch den Fotografen stören. Amphibien und Reptilien erobern unverzüglich, so seine Beobachtung, ein neues Feuchtbiotop, das ihnen geboten wird. Im Miniteich im Garten mit nicht einmal 500 Liter Wasser haben im Frühjahr mehrere Frösche abgelaicht und jetzt tummeln sich Tausende Kaulquappen in dem Becken. Das wiederum lockt die Nattern an, die einen reich gedeckten Tisch vorfinden. Da durch die Landwirtschaft in der Vergangenheit immer mehr Feuchtgebiete trocken gelegt wurden, nehmen Reptilien und Amphibien dankbar jeden noch so kleinen Lebensraum an. Auch der Löschteich in Gresgen birgt eine Vielzahl von Lebewesen. Molche, Frösche und Ringelnattern tummeln sich in dem Gewässer.