Natur in Epfendorf: Die Schlichem sorgt auch bei den Experten für Begeisterung

Das Ökomobil macht auf Einladung des Albvereins Station in Epfendorf. Und da hat die Schlichem nicht nur für die Teilnehmer der Erkundung einiges zu bieten.
Das Regierungspräsidium Freiburg (RP) bietet die Möglichkeit, mit dem Ökomobil faszinierende Einblicke zu gewinnen. In Epfendorf bietet das Schlichemtal die optimalen Rahmenbedingungen dafür: ein stilles Seitental des Neckartals mit ziemlich einzigartigen Alleinstellungsmerkmalen – und es ist das größte Naturschutzgebiet (NSG) im Landkreis Rottweil.