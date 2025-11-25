Natur in Ebhausen: Mit wenigen Mitteln ganz viel erreicht

Wenn es um den Schutz von Biotopen geht, ist Ebhausen im Kreis ziemlich weit vorne mit dabei. Jetzt wurde ein weiteres Schutzprojekt umgesetzt und vorgestellt.

Es hört sich an wie ein gutes Beispiel für Beamtendeutsch: Biotopverbundplanung. Klingt kompliziert, ist aber im Grunde recht einfach: Eine Kommune erfasst die Biotope auf ihrer Gemarkung und erarbeitet unter der Koordination des Landschaftserhaltungsverbands Landkreis Calw einen Plan und eine Strategie, wie die Biotope geschützt und gefördert werden können – um dann diese Maßnahmen schrittweise umzusetzen.

Eine Gemeinde, die bei diesen Schutzmaßnahmen im Kreis weit vorne dabei ist, ist Ebhausen. Bereits im vergangenen Jahr hat Ebhausen die Planungen abgeschlossen. Im Landkreis gibt es momentan vier abgeschlossene Planungen, vier Gemeinden befinden sich derzeit in der Planerstellungsphase. Drei weitere Gemeinden haben per Gemeinderatsbeschluss entschieden, die Planung 2026 zu beginnen.

Wieder in einen natürlichen und mäandrierenden Verlauf gebracht

Derweil befindet sich Ebhausen längst in der Umsetzungsphase. Das jüngste Projekt, dessen Umsetzung jetzt der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, ist die Renaturierung des Mühlbachs in der Nähe des Teilorts Ebershardt. Auf einem Abschnitt von 100 Metern wurde der bisher unnatürliche Bachverlauf, der stark begradigt war und steile Bachufer hatte, wieder in einen natürlichen und mäandrierenden Verlauf gebracht.

Der Bach besitzt nun flachere Ufer, ein breites Bachbett und Bereiche mit größeren Steinen aus Buntsandstein, die zu einer unterschiedlichen Strömungsdynamik beitragen. Es wurden außerdem drei Tümpel in einem angrenzenden Feuchtbiotop entschlammt und eine Verdolung entfernt.

Die ganze Maßnahme kostete nur 4500 Euro

Tamara Winkscha vom Landschaftserhaltungsverband stellte nun das Ergebnis der Schutzmaßnahmen vor – und Politik, die Untere Wasserbehörde beim Landratsamt und NABU, der das Gelände pflegt, zeigten sich beeindruckt. Und das gilt nicht nur für die eigentliche Maßnahme, sondern auch für das wenige Geld, mit dem vor Ort so viel erreicht wurde. Denn die ganze Maßnahme kostete nur 4500 Euro.

Das Beispiel Mühlbach zeige, dass das Konzept Biotopoverbundplanung auch bei kleinteiligen Maßnahmen funktioniere, so Dieter Pross vom Landratsamt. Ebhausens Bürgermeister Volker Schuler zeigte sich von der Maßnahme und dem Ergebnis „sehr angetan“. „Das ist vollkommen in Ordnung.“, lobte der Schultes.

Auch Daniela Schweikardt, bei der Gemeinde Ebhausen für Klimaschutz und Nachhaltigkeit zuständig, war sehr zufrieden: „So kann man etwas voranbringen“, freute sich Schweikardt, die zufrieden feststellen konnte, dass Ebhausen beim Thema Biotop und Biotopverbund „gut dabei“ sei.