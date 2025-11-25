Natur in Ebhausen: Mit wenigen Mitteln ganz viel erreicht

Wenn es um den Schutz von Biotopen geht, ist Ebhausen im Kreis ziemlich weit vorne mit dabei. Jetzt wurde ein weiteres Schutzprojekt umgesetzt und vorgestellt.
Es hört sich an wie ein gutes Beispiel für Beamtendeutsch: Biotopverbundplanung. Klingt kompliziert, ist aber im Grunde recht einfach: Eine Kommune erfasst die Biotope auf ihrer Gemarkung und erarbeitet unter der Koordination des Landschaftserhaltungsverbands Landkreis Calw einen Plan und eine Strategie, wie die Biotope geschützt und gefördert werden können – um dann diese Maßnahmen schrittweise umzusetzen.