Natur in Albstadt: Bald blüht es für Wildbienen & Co.

Die Stadt Albstadt legt mit dem Naturschutzbund und dem Land Baden-Württemberg Flächen mit Wildpflanzen an für mehr biologische Vielfalt und gegen das Insektensterben.
Erfolgreich beworben: Im Förderprojekt „Natur nah dran“ konnte sich Albstadt einen der begehrten 15 Plätze für 2026 sichern. Die Stadt wird nun, zusammen mit dem NABU und gefördert durch das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg, einen Teil ihrer Grünflächen in artenreiche Lebensräume für Tiere und Pflanzen verwandeln. „Die Bewerbung von Albstadt hat uns mit ihrer motivierten Vision überzeugt: Hier soll unter anderem die naturnahe Entwicklung ein ‚selbstverständlicher Teil der Planung und des Alltags‘ werden. Außerdem will die Stadt die Bevölkerung aktiv beispielsweise über Mitmachaktionen in die Umsetzung von ‚Natur nah dran‘ einbeziehen“, berichtet Projektleiter Martin Klatt vom NABU Baden-Württemberg. „Wir gratulieren und freuen uns darauf, die Vorschläge gemeinsam umzusetzen.“