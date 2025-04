Natur in Aichhalden: Gleich drei Storchennester gesichtet

Party in Hardt Das haben die Wagenbauer bei der „Nacht der Tracht“ vor

Was auf dem Cannstatter Wasen die Leute schon lange in Scharen lockt, soll nun auch in Hardt umgesetzt werden: Die Wagenbauer laden am Samstag, 26. April, zum ersten Hardter Frühlingsfest unter dem Motto „Die Nacht der Tracht“ in die Arthur-Bantle-Halle.