Natur erleben in Grosselfingen: Das Ökomobil empfängt Kindergartenkinder mitten im Wald

Spielerisches Lernen mitten im Wald: Das rollende Naturschutzlabor des Regierungspräsidiums Tübingen besuchte die Buben und Mädchen des Grosselfinger Kindergartens St. Josef.
Sind Stadtkinder der Natur weniger nah als Buben und Mädchen, die „auf dem Land“ aufwachsen? Wahrscheinlich. Liegt wohl „in der Natur der Sache“. Neugierig aber ist gewiss jedes Kind – die Kleinen aus dem Grosselfinger Kindergarten St. Josef vielleicht noch ein kleines bisschen mehr als andere. Diesen Eindruck konnte man gewinnen, als sie jüngst Gäste des Ökomobils des Regierungspräsidiums Tübingen waren.