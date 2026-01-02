Natürliche Schädlingsabwehr: Ein Pilz kann den Borkenkäfer bekämpfen

Es ist ein harter Kampf: Bäume produzieren Abwehrstoffe gegen schädliche Pilze. Doch ausgerechnet der Borkenkäfer nimmt diese auf und nutzt sie selbst. Wie natürliche Bekämpfung dennoch gelingen kann.
Jena - Der Borkenkäfer kann riesige Schäden in Fichtenwäldern anrichten. Das gelingt unter anderem, weil er die Abwehrstoffe der Bäume umwandelt. Die Produkte schützen ihn dann vor Krankheitserregern, die Borkenkäfer befallen. Wie das funktioniert und umgangen wird, hat ein Team um Ruo Sun und Jonathan Gershenzon vom Max-Planck-Institut für chemische Ökologie in Jena analysiert.