Nato: Was ein Teilabzug der US-Truppen bedeutet

Kommt eine Reduzierung von US-Truppen in Deutschland? US-Präsident Donald Trump stellt eine baldige Entscheidung in den Raum. Das Thema hat mögliche Folgen für Deutschland und auch die USA.
Berlin - US-Präsident Donald Trump hat die Drohung mit einem Abzug von US-Soldaten aus Deutschland mehrfach als Druckmittel genutzt. Er versucht, dies als politischen Hebel zu nutzen, denn für Europa stehen sicherheitspolitische Interessen und regionale Einnahmen auf dem Spiel. Allerdings ist die Präsenz in Deutschland auch für die USA von großem Vorteil: