Es geht ab am Himmel über dem Kreis Rottweil: Überraschend donnern am Dienstagmittag Jets über den Kreis – vor allem in Oberndorf sind sie zu hören. Dabei liegt der Korridor der großen Air Defender Übung eigentlich woanders.

„Slayer2“ und Ghost13“ heißen die unerwarteten Besucher – das zumindest sind die Kennungen der Jets, die am Dienstag etliche Bürger im Kreis aufhorchen lassen. Slayer 2 dreht gegen 11.50 Uhr sogar eine Extra-Runde über die bei der Bundeswehr durchaus bekannte Stadt Oberndorf – wo an diesem Vormittag zufällig die Hauptversammlung von Heckler& Koch stattfindet. Über den Lindenhof, Hochmössingen und Boll geht es, dann Richtung Norden knapp vorbei an Sigmarswangen, Sulz, Glatt und weiter Richtung Horb.

Übungskorridor liegt weiter nördlich

Die Jets sind im Zuge der Nato-Übung Air Defender 23 unterwegs – deren Korridor liegt allerdings eigentlich deutlich weiter nördlich, in einem breiten Band quer auf Höhe Stuttgart.

Am Montag vergangener Woche ist die größte Übung von Luftstreitkräften seit Gründung der Nato gestartet. Das Manöver unter deutscher Führung in drei Lufträumen über Teilen Norddeutschlands und der Nordsee sowie in Teilen Ost- und Süddeutschlands dauert noch bis 23. Juni. Daran beteiligen sich Streitkräfte von 25 Nationen. Etwa 250 Flugzeuge werden eingesetzt. Primär geht es bei der Übung darum, den Luftkampf, das Ausschalten der feindlichen Luftabwehr oder die Zusammenarbeit mit Soldaten am Boden zu proben. Zu den Details der beiden Flüge im Kreis Rottweil haben wir bei der Bundeswehr nachgefragt – die Antwort steht noch aus.

Aus Osten kommend dreht Slayer 2 eine Schleife über Oberndorf (Mitte). Foto: adsbexchange.com

Runde über der Burg Hohenzollern

Wo die Jets ihre Schleifen ziehen, ist dennoch bemerkenswert. Denn Ghost 13 dreht – „Luftkampf“ hin oder her – gegen 12.50 Uhr einen markanten Kringel direkt über der Burg Hohenzollern. Zuvor war der Jet an Schiltach und Schramberg vorbeigezischt und dann über den Bodensee Richtung Zollernalb geflogen.

Ein „Herz“ bei Freiburg – rechts oben die vorige Schlaufe über Oberndorf.

All das ist zu verfolgen auf dem Online-Portal adsbexchange.com. Slayer 2 hat sich aus dem Süden übrigens mit einem „Herz“ zwischen Freiburg und Furtwangen verabschiedet.