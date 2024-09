Nato-Staaten als Ziele: Verfassungsschutz warnt vor russischen Cyberangriffen

1 Das Bundesamt für Verfassungsschutz warnt vor weiteren russischen Cyberangriffen auf Nato-Länder. (Symbolbild) Foto: imago//Christoph Hardt

Der Verfassungsschutz sowie mehrere US-Behörden haben vor russischen Cyberangriffen in Ländern der Nato gewarnt. Dies teilte das Bundesamt für Verfassungsschutz in einer Mitteilung mit, die am Montag über den Online-Dienst X verbreitet wurde. Demnach soll eine mit dem russischen Militärgeheimdienst GRU in Verbindung stehende Gruppe „Netzwerke in Nato-Mitgliedsstaaten in Europa und Nordamerika sowie Ländern in Lateinamerika und Zentralasien angegriffen haben“.