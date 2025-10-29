Wücks junge Wilde dürfen sich nach dem verlorenen EM-Halbfinale noch mal mit den Weltmeisterinnen aus Spanien messen. Der DFB-Coach sieht seine Fußballerinnen auf dem richtigen Weg.
Caen - Die deutschen Fußballerinnen sangen aus vollem Halse "Wir sagen danke schön" und tanzten zu dem Schlager der Flippers durch die Kabine. Nach dem Endspieleinzug in der Nations League herrschte im DFB-Tross in Caen beste Feierlaune. "Ja, es ist keine WM und auch keine EM", räumte Wück nach dem wilden 2:2 gegen Frankreich ein. "Aber es ist ein Finale."