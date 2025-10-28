Die deutsche Frauen-Auswahl reißt sich nach einer schwachen ersten Halbzeit in Caen zusammen. Nun geht es gegen die Weltmeisterinnen aus Spanien um den Gesamtsieg in der Nations League.
Caen - Bundestrainer Christian Wück eilte erleichtert zu Klara Bühl und Co. und hielt im großen Kreis auf dem Rasen von Caen noch seine Siegeransprache. Nach einem Fehlstart in der Normandie sind die deutschen Fußballerinnen doch noch ins Endspiel der Nations League gestürmt. Das deutsche Team schaffte durch ein 2:2 (1:1) im wilden Halbfinal-Rückspiel gegen Frankreich in Caen das Weiterkommen.