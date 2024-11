Nations League: Wer kommt weiter? (Gegner Deutschland)

1 Deutschland trifft im abschließenden Gruppenspiel auf Ungarn. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Deutschland steht als Gruppensieger in der Nations League fest. Gegen wen könnte es im Viertelfinale gehen? Diese stehen am Montagabend fest.









Deutschland steht erstmals in der K.o.-Runde der Nations League. Nach dem deutlichen 7:0-Sieg über Bosnien-Herzegowina war der DFB-Elf der Sieg in Gruppe 3 nicht mehr zu nehmen. Das 1:1-Unentschieden im abschließenden Spiel gegen Ungarn war nicht mehr von Bedeutung. Deutschland belegt mit 14 Punkten Rang eins, die Niederlande (9) sind zweiter in Gruppe 3, Ungarn (6) dritter. Eine Liga nach unten geht es für Bosnien und Herzegowina (2) in der kommenden Saison.

Der Modus der Nations League ist in dieser Saison leicht verändert worden. Die Teilnehmer der Endrunde bestreiten zwei Spiele mehr. Bislang qualifizierten sich die Sieger der vier Vierergruppen der Liga A direkt für das sogenannte Final Four. In dieser Saison wurde zusätzlich ein Viertelfinale eingeführt, das im März mit Hin- und Rückspiel ausgetragen wird. Im Halbfinale und Endspiel fällt die Entscheidung weiterhin in nur einer Partie. Lesen Sie auch Nations League: Gegen wen spielt Deutschland im Viertelfinale? Die jeweiligen Gruppensieger treffen im Viertelfinale auf einen Gruppenzweiten. Die Paarungen werden an diesem Freitag, 22. November, ausgelost. Ein möglicher Gegner der Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann ist Italien. Der Ex-Weltmeister verlor am vergangenen Spieltag mit 1:3 gegen Frankreich und beendete die Gruppe A2 auf dem zweiten Platz. Damit ist das Team von Nationaltrainer Luciano Spalletti einer von drei möglichen Gruppenzweiten. Daumen hoch: Julian Nagelsmann hat die deutsche Elf erstmals in die K.o.-Runde der Nations League geführt Foto: dpa/Christian Charisius In Gruppe 1 schaffte Kroatien den Sprung in die Zwischenrunde. Den Kroaten reichte ein 1:1 gegen Gruppensieger Portugal. Der 2:1-Sieg von Schottland über Polen war hinfällig. Der letzte mögliche Gegner der Deutschen ist Dänemark. Die Neuauflage des EM-Achtelfinals ist also möglich. Den Dänen reichte ein 0:0 gegen Serbien, um sich Rang zwei in ihrer Gruppe zu sichern. Nations League Viertelfinale: die möglichen deutschen Gegner Auf Gruppengegner Niederlande, der bereits als Zweitplatzierter feststeht, kann Deutschland im Viertelfinale nicht treffen. Italien

Kroatien

Dänemark Als Gruppensieger stehen fest: Portugal

Deutschland

Spanien

Frankreich Auf Spanien, Frankreich und Portugal kann die deutsche Nationalmannschaft frühestens im Halbfinale treffen. Folgende Mannschaften stehen im Viertelfinale der Nations League 2024/25: Portugal (Gruppensieger, Gruppe 1)

Kroatien (Gruppenzweiter, Gruppe 1)

Frankreich (Gruppensieger, Gruppe 2)

Italien (Gruppenzweiter, Gruppe 2)

Deutschland (Gruppensieger, Gruppe 3)

Niederlande (Gruppenzweiter, Gruppe 3)

Spanien (Gruppensieger, Gruppe 4)

Dänemark (Gruppenzweiter, Gruppe 4) Nations League: Wo findet das Finale statt? Wo das Finalturnier im Juni 2025 stattfindet, steht noch nicht fest. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat angekündigt, sich um die Austragung zu bemühen, wenn sich die Nationalmannschaft dafür qualifizieren sollte. Als möglicher Spielort ist auch Stuttgart im Gespräch. Mit Material von SID.