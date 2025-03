Nations-League-Viertelfinale: Erstes Training mit allen Spielern und einem Torwart-Duell

Dortmund - Nach dem Ausfall gleich mehrerer Leistungsträger hat Bundestrainer Julian Nagelsmann die Vorbereitung auf das Nations-League-Viertelfinale mit allen 23 verfügbaren Fußball-Nationalspielern aufgenommen. Bei der ersten von nur zwei Trainingseinheiten vor dem Hinspiel am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD) in Mailand waren auf dem Gelände von Borussia Dortmund auch Neuling Yann-Aurel Bisseck und der prominente Rückkehrer Leon Goretzka dabei.

Beim Hinspiel in Italien geht es für die DFB-Auswahl vor allem um eine gute Ausgangsposition für die entscheidende zweite Partie am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Dortmund. Das erklärte Ziel von Nagelsmann ist es, auch ohne Leistungsträger wie Torwart Marc-André ter Stegen sowie die ebenfalls verletzten Offensivspieler Florian Wirtz und Kai Havertz gegen den DFB-Angstgegner den erstmaligen Einzug ins Final Four der Nationenliga zu schaffen. Die Endrunde würde dann Anfang Juni in München und Stuttgart ausgetragen.

Baumann oder Nübel?

Offen ist, wen Nagelsmann zur Nummer eins für die Italien-Spiele erklärt, den Hoffenheimer Oliver Baumann oder Alexander Nübel vom VfB Stuttgart. Beide hatten sich noch im Herbst in vier Länderspielen im DFB-Tor abgewechselt.

Es sei "geplant, dass wir die beiden Spiele eine Nummer eins haben", hatte Nagelsmann bei der Kader-Nominierung angekündigt. "Wir werden aber erst das Gespräch mit den Spielern suchen", sagte er. Dritter und chancenloser Torwart im Aufgebot ist Stefan Ortega von Manchester City.