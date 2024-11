Nations League: Niederlande-Sieg von Drama um Szalai überschattet

2 Die Niederlande gewinnen am Ende mit 4:0. Foto: Patrick Post/AP/dpa

Ein medizinischer Notfall prägt das Spiel der Niederlande gegen Ungarn. In den Anfangsminuten bricht Ungarns Co-Trainer Adam Szalai an der Seitenlinie zusammen. Am Ende gewinnt die Heimelf klar.









Amsterdam - Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft hat sich für das Viertelfinale der Nations League qualifiziert. In der deutschen Gruppe ist das Team von Trainer Ronald Koeman nach einem 4:0 (2:0)-Sieg gegen Ungarn sicher Zweiter. Die Partie wurde allerdings von einem medizinischen Notfall in der Anfangsphase überschattet.

Nach wenigen Spielminuten sackte Ungarns Co-Trainer Adam Szalai an der Seitenlinie zusammen. Das Spiel in der Johan Cruijff Arena wurde sofort unterbrochen, Sanitäter eilten in die Coaching-Zone des Teams. Lesen Sie auch Noch im Laufe der ersten Halbzeit teilte der ungarische Fußballverband MLSZ mit, dass Szalais Zustand stabil und er bei Bewusstsein sei. Er wurde demnach mit einem Krankenwagen zur Untersuchung in ein Amsterdamer Krankenhaus transportiert. Erinnerung an Eriksen Zuvor war es im Stadion zu dramatischen Szenen gekommen. Stille machte sich breit, Betreuer und Ersatzspieler bildeten einen Kreis um Szalai, während dieser hinter einem Sichtschutz behandelt wurde. Ungarische Medien berichteten von einer Reanimation. Vieles erinnerte an das Drama um den dänischen Star Christian Eriksen, der bei der EM 2021 auf dem Platz zusammengebrochen war und einen Herzstillstand erlitten hatte. Als die Sanitäter nach etwas über zwölf Minuten Szalai in den Innenraum des Stadions brachten, brandete Applaus auf. Das Spiel wurde kurz darauf mit einem Elfmeter nach Videobeweis für die Niederländer fortgesetzt. Wout Weghorst traf zum 1:0, der Jubel fiel angesichts der vorherigen Umstände verhalten aus (21.). Noch vor der Pause legte Cody Gakpo mit einem weiteren verwandelten Elfmeter nach (45.+12). Während die Ungarn zu Spielbeginn noch gute Gelegenheiten hatten, wirkten sie nach der Pause deutlich gehemmt. Denzel Dumfries (64.) und Teun Koopmeiners (86.) erzielten für nun hoch überlegenen Niederländer die weiteren Tore. Das Sportliche war aufgrund des Bangens um Szalai aber längst in den Hintergrund geraten. Erst seit Oktober Co-Trainer Szalai, der 276 Bundesliga-Spiele für Mainz, Hoffenheim, Schalke und Hannover bestritten hat, spielte selbst noch bis vor zwei Jahren für Ungarn, zuletzt als Kapitän. Der 1. FSV Mainz 05 meldete sich bei X und schrieb, man sei in Gedanken bei Szalai. Im Sommer 2023 beendete der 36-Jährige seine aktive Spielerkarriere. Erst im Oktober im Hinspiel gegen die Niederlande war er erstmals als Co-Trainer der ungarischen Nationalmannschaft im Einsatz.