Nations League in Stuttgart: Im Video: Spanien-Fans empfangen Nationalmannschaft am Hotel

Die spanische Nationalmannschaft trifft zum zweiten Halbfinale der Nations League in Stuttgart ein. Am Hotel erwartet sie ein herzlicher Empfang durch Spanien-Fans.

Am Donnerstagabend wird Stuttgart Schauplatz eines Spitzenspiels in der Nations League – und geballte Starpower ist im Halbfinale zwischen Spanien und Frankreich zu Gast. Bereits am Mittwochabend trafen die Stars der spanischen Nationalmannschaft gegen 20.45 Uhr im Kessel ein. Vor dem Hotel Steigenberger Graf Zeppelin am Hauptbahnhof wurden sie lautstark von Spanien-Fans empfangen – vor allem für Kinder ein Event, die die Weltstars wie Lamine Yamal, Dani Olmo oder Marc Cucurella bejubelten.

Unterdessen waren die Franzosen kurz zuvor im Hotel Monrepos in Ludwigsburg angekommen. Hier wurden – anders als bei den Spaniern – Bauzäune errichtet, um die Stars um Mbappé & Co. abzuschotten, was bei einigen Fans für Unmut gesorgt hatte.

Verlierer spielt am Sonntag in Stuttgart gegen Deutschland

An diesem Donnerstag startet das Spiel, in dem nicht nur der zweite Finalist neben Portugal, sondern auch der Gegner Deutschlands im Spiel um Platz 3 ermittelt wird, um 21 Uhr. Während es für den Gewinner des Duells am Sonntagabend nach München geht, wird die unterlegene Mannschaft am Sonntag um 15 Uhr in der MHP-Arena in Stuttgart auf die DFB-Auswahl treffen.