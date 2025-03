Nations League: Wück ernennt Berger zur Nummer 1 für EM

3 Darf auch bei der EM ran: Olympia-Heldin Ann-Katrin Berger. Foto: Julio Cortez/AP/dpa

Noch zwei Länderspiel-Blöcke in der Nations League, dann geht's für die DFB-Frauen Richtung EM. Chefcoach Christian Wück trifft in der T-Frage eine Entscheidung.









Frankfurt/Main - Olympia-Heldin Ann-Katrin Berger soll bei der Fußball-EM in der Schweiz als Stammtorhüterin auflaufen. Das gab Bundestrainer Christian Wück in einer Medienrunde bekannt. Er habe sich mit der 34-Jährigen darauf verständigt, "dass sie als Nummer 1 in die EM gehen wird. Sprich, ab jetzt Spielzeit bekommt", sagte Wück vor den Nations-League-Spielen am 4. und 8. April gegen Schottland. "Damit machen wir den nächsten grünen Haken in den Diskussionen."